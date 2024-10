Liban : l'ONU doit jouer «tout son rôle» pour le retour des populations civiles, dit Macron à Netanyahu

Emmanuel Macron a affirmé lundi lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, que l'ONU devait jouer "tout son rôle" au Liban pour permettre le retour des populations civiles déplacées, dénonçant à nouveau les actions menées par Israël contre la Finul.

Macron veut un retour des populations civiles en sécurité le long de la frontière entre le Liban et Israël

Il faut que "les Nations unies jouent tout leur rôle au sud du Liban, pour permettre le retour des populations civiles dans leurs foyers, en sécurité, des deux côtés de la frontière entre le Liban et Israël", a fait valoir le président français selon l'Elysée. Il a aussi dénoncé les actions menées par l'armée israélienne contre la mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban (Finul).

Selon la Finul, qui compte 10.000 Casques bleus, l'armée israélienne a "délibérément démoli" dimanche une de ses "tours d'observation" à Marwahin (sud du Liban). La semaine précédente, elle avait accusé les troupes israéliennes de tirer "de façon répétée" et "délibérée" sur ses positions. Emmanuel Macron a demandé au Premier ministre israélien que "les infrastructures soient préservées", que "la population civile soit protégée" et qu'"un cessez-le-feu soit établi au plus vite" au Liban, a ajouté la présidence française.

La mort du chef du Hamas doit être "l'occasion d'entamer une nouvelle phase de négociation"

Les deux responsables ont également évoqué la situation à Gaza. La mort du chef du Hamas, Yahya Sinouar, tué le 16 septembre par des soldats israéliens et considéré comme le cerveau de l'attaque du 7 octobre 2023, doit être "l'occasion d'entamer une nouvelle phase de négociation afin d'établir un cessez-le-feu à Gaza, obtenir la libération de tous les otages et permettre un acheminement massif de l'aide humanitaire", a souligné le président français.

Enfin, Emmanuel Macron s'est dit déterminé à poursuivre "un dialogue exigeant avec les autorités de Téhéran", au moment où l'armée élargit son offensive contre le mouvement islamiste Hezbollah soutenu par l'Iran après bientôt un mois de guerre.