Liban : ce que l'on sait des deux explosions qui ont secoué Beyrouth

L'ESSENTIEL

De fortes déflagrations, un mur de fumée et une ville plongée dans le chaos : Beyrouth, la capitale libanaise, a été secouée par deux puissantes explosions dans le quartier du port, mardi après-midi. En début de soirée, le bilan de ces explosions était encore provisoire, avec au moins 50 morts et 2.750 blessés, selon le gouvernement libanais. Un deuil national a été décrété mercredi et tout un pays s'interroge sur l'origine de ces explosions meurtrières. Suivez les dernières informations en direct.

Les principales informations à retenir : Deux explosions à Beyrouth ont fait au moins 50 morts et 2.750 blessés

Les circonstances de ces explosions sont toujours floues

Un deuil national a été décrété mercredi au Liban

La France va apporter des secours au pays, annonce Macron

Que s'est-il passé à Beyrouth mardi après-midi ?

Deux puissantes explosions successives ont secoué Beyrouth, en milieu d'après-midi, dans le quartier portuaire. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré une première explosion suivie d'une autre qui provoque le gigantesque nuage de fumée.

Footage of the Explosion in #Beirut#Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL — Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020

Le secteur du port a été bouclé par les forces de sécurité, qui ne laissent passer que la défense civile, les ambulances aux sirènes hurlantes et les pompiers, selon des correspondants de l'AFP à l'entrée du port. Plus de deux heures après l'explosion, les flammes enveloppaient toujours le secteur et un bateau était toujours en feu dans le port. Un hélicoptère collecte de l'eau de la mer pour éteindre les incendies, a constaté une correspondante de l'AFP.

Déjà un très lourd bilan humain et matériel

Ces puissantes explosions ont fait 50 morts et 2.750 blessés, selon des estimations provisoires du ministère de la Santé. "C'est une catastrophe dans tous les sens du terme", a déploré le ministre de la Santé, Hamad Hassan, interrogé par plusieurs télévisions alors qu'il visitait un hôpital de la capitale. "Les hôpitaux de la capitale sont tous pleins de blessés", a-t-il souligné, appelant à transporter les autres blessés vers des établissements de la banlieue.

Aux abords du quartier portuaire, les dégâts matériels et destructions sont importants. Les déflagrations ont fait trembler les immeubles et brisé des vitres à des kilomètres à la ronde. Selon des témoins, les déflagrations ont été entendues jusqu'à la ville côtière de Larnaca, à Chypre, distante d'un peu plus de 200 km des côtes libanaises.

Des "matières explosives confisquées" en cause ?

Les circonstances de ces explosions restent pour l'instant floues. Dans une première réaction, le directeur général de la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, a indiqué que les explosions étaient peut-être dues à des "matières explosives confisquées depuis des années", mais ajouté que l'enquête en cours devrait déterminer "la nature exacte de l'incident".

Recherche de coupables et deuil national

La thèse de l'accident involontaire n'est pas celle qui est privilégiée par les autorités locales. En début de soirée, le Premier ministre, Hassane Diab, a indiqué que les responsables de cette "catastrophe" devraient "rendre des comptes", en appelant dans le même temps les "pays amis" à aider le Liban. Le président Michel Aoun a convoqué une "réunion urgente" du Conseil supérieur de la Défense et le Premier ministre a décrété un jour de deuil national.

La France apporte son soutien

Après les explosions, Emmanuel Macron a exprimé sa "solidarité fraternelle avec les Libanais". Le chef de l'État a indiqué que la France allait aider humainement et matériellement le pays : "Des secours et moyens français sont en cours d’acheminement sur place", a-t-il tweeté. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a aussi déclaré que la France était aux "côtés du Liban".

Un pays déjà fragilisé

Ces explosions interviennent dans un contexte déjà difficile pour le Liban. Le pays connaît sa pire crise économique depuis des décennies, marquée par une dépréciation monétaire inédite, une hyperinflation, des licenciements massifs et des restrictions bancaires drastiques, qui alimentent depuis plusieurs mois la grogne sociale.

Sur le plan judiciaire, le Tribunal spécial pour le Liban (TSL), basé au Pays-Bas, doit rendre vendredi son verdict dans le procès de quatre hommes, tous membres présumés du puissant mouvement libanais Hezbollah. Ils sont accusés d'avoir participé en 2005 à l'assassinat de l'ancien Premier ministre, Rafic Hariri.