L'ex-manager de Stan Lee arrêté pour abus de faiblesse envers le magnat des comics Marvel

L'ancien manager de Stan Lee a été arrêté samedi aux États-Unis pour abus sur personne âgée, fraude, vol et séquestration perpétrés à l'encontre du magnat des comics Marvel, a annoncé la police de Los Angeles. Arrêté dans l'Arizona, Keya Morgan "comparaîtra devant un juge et finira par être extradé vers Los Angeles pour être mis en accusation", selon un communiqué de la police de Los Angeles (LAPD).

Stan Lee, qui a révolutionné la culture pop en co-créant certains des plus célèbres super-héros comme Spider-man et Black Panther, est mort en novembre dernier à l'âge de 95 ans après avoir souffert de plusieurs maladies ces dernières années. L'enquête sur des abus le concernant avait commencé en mars 2018.

Keya Morgan, un "collectionneur de souvenirs"

L'année dernière, l'ancien avocat de Stan Lee, Tom Lallas, avait demandé une injonction d'éloignement contre Keya Morgan, affirmant que l'homme de 43 ans était "un collectionneur de souvenirs qui s'est introduit dans la vie de Stan Lee comme son aidant" et l'a isolé de ses proches.

Tom Lallas a accusé Keya Morgan d'exploiter Stan Lee, qui selon lui montrait des signes de perte de mémoire à court terme et d'altération du jugement, et de tenter de mettre la main sur la fortune du magnat des comics, estimée à plus de 50 millions de dollars (44,5 millions d'euros).

Des appels d'urgence suspects dès 2018

En plus de l'émission d'une injonction d'éloignement, le LAPD avait également arrêté Keya Morgan l'an dernier pour des appels mensongers au 911 (numéro d'urgence) dans lesquels il affirmait que la vie de Stan Lee était en danger. Selon la police, il avait passé ces appels en juin 2018 pour convaincre Stan Lee de quitter sa résidence du quartier de Hollywood Hills et venir s'installer dans un appartement sécurisé de Beverly Hills, où il aurait été isolé et sous le contrôle de Keya Morgan.

Les enquêteurs accusent également Keya Morgan de vol, notamment lors de séances de signature d'autographes ayant rapporté 262.000 dollars (233.000 euros) que Stan Lee n'a jamais touchés.