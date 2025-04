L'Espagne, le Portugal et le sud de la France touchés par une panne d'électricité massive

Une panne d'électricité d'ampleur affecte actuellement plusieurs pays européens, notamment l'Espagne et le Portugal. Les causes sont, pour l'heure, "en cours d'analyse". Le trafic ferroviaire espagnol est interrompu dans tout le pays.

Une coupure de courant massive survenue lundi en fin de matinée touche l'ensemble de la péninsule ibérique, paralysant le trafic ferroviaire en Espagne, une partie du sud de la France ayant aussi été brièvement affectée. En Espagne, face à la panne massive d'électricité, le gestionnaire du réseau Red Electrica a assuré avoir déployé "toutes les ressources pour y remédier".

Interruption du trafic ferroviaire sur toute l'Espagne

Nous "activons des plans de rétablissement de l'approvisionnement électrique en collaboration avec les entreprises du secteur après la panne survenue dans le système de la péninsule", a annoncé la compagnie espagnole sur X, précisant que "les causes sont en cours d'analyse".

➡️ Activados planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector tras el cero ocurrido en el sistema peninsular.



➡️ Se están analizando las causas y se están dedicando todos los recursos para solventarlo.



Seguiremos informando. — Red Eléctrica (@RedElectricaREE) April 28, 2025

L'administrateur espagnol des infrastructures ferroviaires (Adif) a annoncé sur X une "interruption du trafic ferroviaire sur l'ensemble du réseau" en raison de la "panne générale" d'électricité frappant le pays. A Madrid comme à Barcelone, de nombreux habitants sont descendus dans la rue, leur téléphone à la main, en quête d'un hypothétique signal. De nombreux feux de circulation ne fonctionnent plus, ce qui oblige les voitures à rouler lentement.

Aéroports et transports affectés

Les métros sont à l'arrêt et la direction générale du trafic routier (DGT) a demandé aux voitures de ne pas circuler. Le Premier ministre Pedro Sanchez est en route vers le centre de contrôle du Réseau électrique espagnol (REE), selon ses services. D'après la radio publique RNE, la coupure n'affecte pas les îles Canaries et les îles Baléares.

"En raison de la coupure d'électricité, quelques incidents se sont produits dans les aéroports. Les groupes électrogènes de secours sont actifs", a indiqué le gestionnaire aéroportuaire Aena sur X.

📢 Debido al corte de energía, se están produciendo algunas incidencias en los #aeropuertos.



Están activos los grupos electrógenos de contingencia.



Consulta con tu aerolínea, porque podría haber incidencias en los accesos y los medios de transporte terrestres. pic.twitter.com/CAvi7aMBbq — Aena (@aena) April 28, 2025

La cause de la panne encore inconnue

Au Portugal, le gestionnaire du réseau électrique national(REN), "confirme une coupure massive de l'approvisionnement électrique dans toute la péninsule ibérique, qui affecte aussi une partie du territoire français et dont l'impact a atteint le Portugal à partir de 11H33 (10H33 GMT)".

"Tous les plans de rétablissement par étapes de l'approvisionnement d'énergie ont été activés, en coordination avec les producteurs et opérateurs européens d'énergie", a précisé REN dans un communiqué envoyé à l'AFP.

"Il s'agirait apparemment d'un problème dans le réseau de transport (d'énergie électrique, NDLR) dont la cause est encore à identifier, apparemment en Espagne", a déclaré le ministre porte-parole du gouvernement, Antonio Leitao Amaro, à l'agence de presse Lusa.

Assistance française à l'Espagne

D'après plusieurs témoignages recueillis par l'AFP, la coupure de courant touche plusieurs quartiers de la capitale Lisbonne, où le système de signalisation routière est en panne. Selon les médias locaux, au moins quatre rames du métro de la capitale portugaise ont dû être évacuées.

Pour sa part, la Commission européenne a indiqué lundi être "en contact" avec les autorités espagnoles et portugaises afin de déterminer "les causes" de la panne d'électricité. L'exécutif européen continuera à "surveiller la situation" et veillera "à ce que l'échange d'informations entre toutes les parties concernées se fasse sans encombre", a assuré une porte-parole.

En France, la panne d'électricité a touché le Pays basque et a été de courte durée, le gestionnaire français du réseau RTE annonçant avoir rétabli l'approvisionnement d'énergie. RTE a indiqué que ses équipes ont mobilisées pour porter assistance au gestionnaire du réseau espagnol, et ont déjà réalimenté pour 700 MW de consommation via la France, a indiqué RTE.

Le gestionnaire français a précisé qu'il était "en capacité d'augmenter son aide à l'Espagne à 950 MW dès que le réseau ibérique sera en capacité technique de l'accueillir", a-t-il ajouté dans un communiqué.