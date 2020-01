Les voeux très originaux du commandement des Opérations spéciales

C'est une carte de voeux peu banale qu'a réalisé le Commandement des opérations spéciales (COS) et qui a été envoyée de manière sélective aux unités des forces spéciales et à leurs partenaires étrangers.

Dans cette carte de voeux interactive figure un lien qui permet de retrouver des films documentaires réalisés sur sur six théâtres d’opérations (dont l’Afghanistan, les Balkans et l’Afrique). Des images extrêmement rares, tournées sur le terrains et commentées par des commandos qui ont participé à toutes ces actions.

Une opération de com' extrêmement novatrice

Ce lien, disponible jusqu'au 10 février, Europe 1 vous propose de le consulter en cliquant ici : http://voeuxcos2020.fr/

Une opération de communication extrêmement novatrice de la part d’un État-major habituellement très discret et qui fait le buzz dans les milieux de la Défense.