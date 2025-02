Les premiers Mirage 2000 français livrés à l'Ukraine, annonce Lecornu

Les premiers avions de combat Mirage 2000-5 que Paris a cédé à Kiev ont été livrés à l'Ukraine pour l'aider à défendre son espace aérien contre la Russie, a annoncé jeudi le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu.

Les premiers avions de combat Mirage 2000-5 que Paris a cédé à Kiev ont été livrés à l'Ukraine pour l'aider à défendre son espace aérien contre la Russie, a annoncé jeudi le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. "Aujourd'hui, après plusieurs mois consacrés à la formation des pilotes ukrainiens en France, les premiers avions sont arrivés en Ukraine", a-t-il affirmé sur X, sans préciser le nombre d'appareils en question.

Le 6 juin 2024, @EmmanuelMacron avait annoncé la livraison à l’Ukraine de Mirage 2000 français.



Les premiers d’entre eux sont arrivés aujourd’hui en Ukraine.



Avec à leur bord les pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France, ils participeront désormais à défendre… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 6, 2025

"Avec à leur bord des pilotes ukrainiens, ils participeront désormais à la défense du ciel de l'Ukraine", ajoute-t-il. Sur les 26 exemplaires de Mirage 2000-5 dont dispose l'armée de l'Air et de l'Espace française, six avions doivent être cédés à l'Ukraine, selon un rapport budgétaire de l'Assemblée nationale publié à l'automne. Un chiffre que n'a ni démenti ni confirmé le ministère des Armées, qui dit entretenir le flou pour des raisons de sécurité.

La cession de Mirage 2000-5, spécialisé dans le combat aérien, avait été annoncée en juin 2024 par le président Emmanuel Macron. Depuis, des pilotes et mécaniciens ukrainiens ont été formés en France sur l'appareil et les avions ont fait l'objet de modifications.

Des équipements de "combat air-sol" pour des frappes aériennes

Celles-ci comprenaient l'ajout d'équipements de "combat air-sol" pour mener des opérations de frappes aériennes et de "défense anti-guerre électronique" pour résister au puissant brouillage russe, avait expliqué Sébastien Lecornu en octobre. Les équipements ont été ajoutés sur la base aérienne de Cazaux (Sud-Ouest), tandis que les pilotes et mécaniciens sont formés sur la base de Nancy, dans l'est de la France.

L'Ukraine, qui fait l'objet d'incessants bombardements visant notamment ses infrastructures énergétiques, réclame à cor et à cri davantage de moyens de défense aérienne et d'avions de combat. Plusieurs pays dotés d'avions de combat américains F-16 en ont déjà fourni à Kiev.

La Norvège a notamment livré un premier lot de F-16 sur les six qu'elle a promis à Kiev. L'Ukraine, qui fait l'objet d'incessants bombardements visant notamment ses infrastructures énergétiques, réclame à cor et à cri davantage de moyens de défense aérienne et d'avions de combat.