La vice-présidente de l'Iata a déclaré ce dimanche que l'émergence de politiques climatosceptiques mettaient en péril la décarbonation du secteur aérien à laquelle les compagnies se sont engagées d'ici à 2025. Marie Owens Thomsen pointe également l'utilisation d'énergie fossile encouragée par Donald Trump.

Les politiques climatosceptiques mettent "en péril" la décarbonation du secteur aérien à laquelle les compagnies se sont engagées d'ici à 2050, a prévenu dimanche la principale association de ces transporteurs, l'Iata.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'émergence de dirigeants privilégiant les énergies fossiles, comme le président américain Donald Trump, et des reculs réglementaires récents, constituent "évidemment un revers", a déclaré la vice-présidente de l'Iata chargée du développement durable, Marie Owens Thomsen.

À lire aussi Orages : dix départements du centre-est en vigilance orange

"Je ne pense pas toutefois que cela va arrêter ou faire régresser" les efforts pour un secteur aérien décarboné, a ajouté Mme Thomsen lors d'une conférence à New Delhi, où l'Iata organise jusqu'à mardi de grandes réunions, dont son assemblée générale annuelle lundi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le secteur aérien ne doit plus contribuer en 2050 au réchauffement climatique

Mais "cela va ralentir les progrès. Vous pourriez dire que c'est déjà une mauvaise chose, et l'échéance de 2050 arrive très vite. Donc cela met en péril le succès à l'horizon 2050", a-t-elle ajouté.

Aujourd'hui responsable de 2,5 à 3% des émissions mondiales de CO2, le secteur aérien ne doit plus contribuer en 2050 au réchauffement climatique, ont décidé en 2022 les 193 Etats de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), une agence de l'ONU.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les membres de l'Iata avaient précédé l'OACI d'un an, lors de leur assemblée générale de 2021, pour se fixer cet objectif ambitieux et nécessitant des investissements colossaux. Pour parvenir à "zéro émission nette" d'ici au milieu du siècle, les compagnies comptent à 65% sur des carburants d'origine non fossile (SAF, leur acronyme en anglais).

Cependant, ces produits sont encore trois à quatre fois plus chers que le kérosène issu du pétrole. Certains pays encouragent la formation de filières de production, tandis que l'Union européenne a fixé des mandats d'incorporation de SAF dans le kérosène.