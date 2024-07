Les Pays-Bas promettent de commencer «sans délai» à livrer des F-16 à l'Ukraine

Les Pays-Bas vont "sans délai" commencer à fournir des avions de combat F-16 à l'Ukraine, a promis le ministre néerlandais des Affaires étrangères Caspar Veldkamp au cours d'une visite à Kiev ce week-end. L'Ukraine espère que ces appareils de fabrication américaine l'aideront à mieux protéger ses soldats et ses villes face aux bombardements russes quotidiens.

A l'occasion de son premier déplacement international depuis qu'il a été nommé, il y a quelques jours, aux fonctions de chef de la diplomatie, Caspar Veldkamp a assuré que, les licences d'exportation nécessaires ayant été accordées la semaine dernière, les Pays-Bas étaient désormais prêts à envoyer de tels avions aux Ukrainiens. "Maintenant que nous avons obtenu le feu vert pour les premiers F-16, ils seront livrés sans délai", a affirmé le nouveau ministre samedi pendant une conférence de presse dans la capitale ukrainienne.

Un soutien réaffirmé par le nouveau gouvernement

Les détails de son voyage ont été gardés secrets jusqu'à dimanche pour des raisons de sécurité. Il n'a pas donné plus de détails, notamment sur la date précise à laquelle le premier des 24 F-16 promis par les Pays-Bas parviendrait à l'Ukraine. Caspar Veldkamp fait partie de la coalition qui vient d'arriver au pouvoir et dans laquelle le Parti pour la liberté (PVV) d'extrême droite de Geert Wilders occupe la place la plus importante. Le nouveau gouvernement a réaffirmé le soutien des Pays-Bas à l'Ukraine.

Kiev a commencé à réclamer des F-16 peu de temps après l'invasion russe de février 2022 et des pilotes ukrainiens ont suivi des mois de formation dans des pays de l'Otan. Plusieurs États membres de l'Alliance atlantique se sont engagés à fournir de tels appareils vantés pour leur précision, leur vitesse et leur autonomie.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré dans un entretien avec l'AFP en mai que l'Ukraine avait besoin d'en avoir environ 130 pour avoir la parité aérienne avec la Russie. Mais les pays occidentaux en ont promis moins de 100. La Russie a quant à elle averti que ses forces cibleraient tous les équipements militaires occidentaux, y compris les F-16, expédiés en Ukraine.