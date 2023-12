Les Pays-Bas vont livrer 18 «premiers» avions de combat F-16 à l'Ukraine

Les Pays-Bas vont livrer leurs 18 "premiers" avions de combat de fabrication américaine F-16 à l'Ukraine, a annoncé vendredi le gouvernement néerlandais, à un moment où Kiev fait face à une pression accrue de la Russie sur le front. "Les Pays-Bas mettent à la disposition de l'Ukraine au moins 18 avions de combat F-16", a déclaré dans un communiqué le ministère néerlandais de la Défense, sans donner la date de livraison de ces appareils très attendus.

Volodymyr Zelensky a remercié le gouvernement néerlandais

Avec le soutien des États-Unis, le Danemark et les Pays-Bas ont officialisé en août leur engagement à fournir jusqu'à 61 avions de combat une fois que les pilotes ukrainiens auront été formés. Un permis est également requis pour l'exportation de matériel militaire afin d'éviter une utilisation finale indésirable, a précisé le gouvernement néerlandais vendredi, et les appareils promis doivent de ce fait d'abord être testés pour voir s'ils répondent bien à plusieurs critères.

"Un certain nombre d'appareils requièrent également un entretien important", a relevé le gouvernement. D'autres critères doivent aussi être remplis avant que les appareils ne puissent être livrés. Outre la formation du personnel ukrainien, la disponibilité d'infrastructures adaptées en Ukraine est par ailleurs nécessaire. "La livraison des F-16 est l'un des éléments les plus importants des accords conclus sur le soutien militaire à l'Ukraine", a déclaré le Premier ministre sortant Mark Rutte.

"Cette décision confirme l'engagement sans faille des Pays-Bas à fournir à l'Ukraine le soutien dont elle a besoin pour répondre à l'agression russe en cours", a-t-il salué sur X. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit sur le même réseau social s'être entretenu avec Mark Rutte et avoir remercié les Pays-Bas de leur "décision" concernant les F-16. "Nous avons discuté de l'évolution de la ligne de front, de la situation en mer Noire et des besoins militaires actuels de l'Ukraine, notamment en matière d'artillerie, de drones et de défense antiaérienne", a-t-il ajouté.

Les Pays-Bas ont envoyé le mois dernier cinq premiers avions de combat F-16 en Roumanie, où ils doivent servir à la formation des pilotes ukrainiens.