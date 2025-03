«Les Chinois inondent le marché» : en danger, l’acier européen s’inquiète de son avenir menacé par la Chine

"Proche du point de rupture", l’acier européen est plus que jamais en danger après la décision de Donald Trump d’une hausse de 25 % des droits de douane sur les produits européens et face à la concurrence menaçante du marché chinois. Plusieurs ministres européens de l'Industrie ont d’ailleurs participé à une réunion de crise jeudi à Paris.



L'Ukraine n'est pas la seule source de tensions entre Donald Trump et l 'Europe. Cette semaine, le président américain a annoncé une hausse de 25 % des droits de douane sur les produits européens. Une mesure qui inquiète particulièrement le secteur de l'acier qui emploie près de 300.000 personnes en Europe. Une réunion exceptionnelle des ministres européens avait justement lieu jeudi à Bercy pour aborder le problème alors que la concurrence chinoise est de plus en plus agressive.

La concurrence écrasante de la Chine

La Chine produit plus de la moitié de l'acier dans le monde, soit 900 millions de tonnes. Le pays qui traverse un ralentissement économique consomme de moins en moins d'acier et donc en exporte de plus en plus. “Les Chinois inondent le marché parce qu'ils ont une consommation intérieure qui s'est beaucoup ralentie. Ils ont une crise immobilière, ils ont une crise économique avec du chômage et de ce fait, ils se retrouvent avec ces excédents qui bradent”, explique Emmanuelle Auriol, professeure à l'école d'économie de Toulouse.



Depuis 2019, une clause de sauvegarde limite les importations d'acier sur le marché européen. Néanmoins, le seuil étant trop élevé n'empêche pas l'arrivée d'acier chinois un acier très bon marché produit à coup de subventions d'État et de charbon. Mais la crise est déjà visible sur le Vieux continent. En novembre dernier, le géant allemand Thyssenkrupp a annoncé supprimer 40 % de ses effectifs d'ici à 2030 tandis que qu'ArcelorMittal a suspendu son projet de décarboner sa production d'acier à Dunkerque.