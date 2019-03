Les actrices Felicity Huffman et Lori Loughlin inculpées dans un scandale de pots de vin

Les actrices Felicity Huffman (Lynette dans Desperate Housewives) et Lori Loughlin (La Fête à la maison) ont été inculpées mardi dans une affaire de pots de vin versés à des intermédiaires pour obtenir des places dans des universités prestigieuses pour leurs enfants. Selon l'acte d'accusation, des intermédiaires auraient falsifié les dossiers de ces enfants, dont leurs résultats à des examens, afin de faciliter leur admission pour le compte de prestigieux clients, notamment les deux comédiennes américaines. À la tête de ce réseau, William Singer a été inculpé de quatre chefs d'accusation différents, dont extorsion et blanchiment, et devait plaider coupable devant un magistrat mardi après-midi.

Vingt-cinq millions de dollars versés. L'organisation criminelle aurait reçu 25 millions de dollars au total de parents désireux de voir leurs enfants admis dans des universités prestigieuses telles que Yale, Georgetown, Stanford, l'université de Californie du Sud (USC), Texas, UCLA et Wake Forest. Au total, 33 parents ont été inculpés pour avoir eu recours aux services de William Singer, moyennant le paiement de sommes comprises entre 200.000 et 6,5 millions de dollars (entre 177.000 et 5,8 millions d'euros). "Il ne peut pas y avoir de système d'admission distinct pour les personnes aisées et (…) il ne peut pas y avoir de système judiciaire différent non plus", a commenté le procureur fédéral du Massachusetts, Andrew Lelling, lors d'une conférence de presse organisée à Boston.