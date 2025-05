EN DIRECT - Suivez la première messe du pape Léon XIV

À 11h ce vendredi, le nouveau pape, Léon XIV, va célébrer sa première messe dans le costume du souverain pontife dans la chapelle Sixtine. Un premier événement avant une série de rendez-vous qui seront observés de près, pour tenter de décrypter la direction que va prendre le pontificat de l'Américain Robert Francis Prevost. Suivez notre direct.

L'Américain Robert Francis Prevost, devenu jeudi à 69 ans le premier pape américain de l'Histoire sous le nom de Léon XIV, célèbre vendredi une messe dans la chapelle Sixtine avant une série de rendez-vous lors desquels ses paroles et ses gestes seront scrutés. Suivez notre direct

Les principales informations à retenir : Léon XIV va célébrer sa première messe en tant que pape à 11h

Ses premiers pas et premiers mots vont être scrutés par de nombreux observateurs

Une messe retransmise par les médias du Vatican

A 11 heures (09H00 GMT), ce pasteur augustinien féru d'histoire chrétienne et de mathématiques célèbrera une messe privée avec les cardinaux, retransmise par les médias du Vatican. Il prononcera alors sa première homélie en tant que pape, très attendue.

Lors de sa première apparition jeudi soir devant une foule en liesse place Saint-Pierre, Léon XIV s'est adressé aux plus de 1,4 milliard de catholiques : "Que la paix soit avec vous tous!", ont été ses premiers mots, dans un italien teinté d'accent américain. "Merci au pape François", décédé le 21 avril à 88 ans, a-t-il aussi lancé, très ému.

Un tonnerre d'applaudissements

Fidèles et touristes ont salué avec un tonnerre d'applaudissements son apparition sur le balcon de la basilique tandis que les cloches sonnaient à toute volée, un peu plus d'une heure après que la fumée blanche fut sortie de la cheminée installée sur le toit de la chapelle Sixtine.

"Il est doux et déterminé", a affirmé vendredi à l'AFP le cardinal français François-Xavier Bustillo. "Le pape Léon XIV va apporter son génie propre à l'Eglise, c'est quelque chose de très positif", a-t-il estimé. Les réactions internationales se sont multipliées dès l'annonce de son élection.

Donald Trump a félicité le nouveau pape, parlant d'un "grand honneur" pour les Etats-Unis tandis que le président français Emmanuel Macron a plaidé pour un nouveau pontificat "porteur de paix et d'espérance". Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit espérer que le Vatican continuera à soutenir "moralement et spirituellement" Kiev, et Vladimir Poutine s'est dit certain qu'une coopération constructive se poursuivra entre la Russie et le Vatican.

"Héritage de François"

Son élection a suscité la fierté de nombreux fidèles au Pérou, où Robert Francis Prevost a passé des années. "Il a montré sa proximité, sa simplicité avec les gens", a affirmé à l'AFP Luis Alberto Barrera, l'évêque d'El Callao. "J'espère juste qu'il va porter l'héritage de François", a affirmé à Houston Azul Montemayor, 29 ans, en espérant "qu'il ne se laissera pas entraîner par une idéologie plus conservatrice comme on en a en ce moment aux Etats-Unis avec le président Trump".

Avant d'être élu pape Robert Francis Prevost a été très actif sur les réseaux sociaux, n'hésitant pas à affirmer sur twitter que "JD Vance a tort" car "Jésus ne nous demande pas de hiérarchiser notre amour pour les autres".

Dans les prochains jours, Léon XIV honorera une série de rendez-vous, dont la prière du Regina Coeli dimanche à 12H00 (10H00 GMT), et rencontrera lundi matin les journalistes au Vatican.

Ses premiers faits et gestes seront observés de près: décidera-t-il de vivre à la résidence Sainte-Marthe, comme François, ou reviendra-t-il dans les appartements pontificaux? Quelles seront ses premières décisions?

D'importants chantiers

Le natif de Chicago devra rapidement affronter des défis considérables pour une Eglise en perte de vitesse en Europe : finances, lutte contre la pédocriminalité, baisse des vocations... Il devra aussi ressouder les différents courants de l'institution, entre une Europe sécularisée et des "périphéries" en croissance.

Il devra aussi apaiser une Eglise parfois bousculée par le pontificat de François (2013-2025), ponctué de réformes qui ont fait l'objet de vives critiques internes. Sa connaissance parfaite de la Curie romaine (administration du Saint-Siège) devrait l'aider dans cette tâche.

Elu par les cardinaux au deuxième jour de leur conclave, le 267e pape de l'Eglise catholique est le quatrième non italien de suite après le Polonais Jean-Paul II (1978-2005), l'Allemand Benoît XVI (2005-2013) et l'Argentin François.

"Manifeste social"

Léon XIV porte "dans son nom un manifeste social" venu de Léon XIII, soulignait vendredi le quotidien Il Messaggero, tandis que La Stampa décrivait un "pape des deux mondes", né au Nord mais enraciné au Sud.

Robert Francis Prevost, homme d'écoute et de synthèse, classé parmi les cardinaux modérés, était considéré comme l'un des candidats crédibles pour succéder au pape François, qui l'avait placé à la tête du puissant ministère chargé des nominations de évêques. Les cardinaux ont opté pour la continuité, même si cet Américain, créé cardinal en 2023 par François qui a porté son ascension au Vatican, devrait mettre davantage les formes que son prédécesseur.

"C'est à la fois une opposition au gouvernement américain et la prise en considération des critères géopolitiques", a affirmé à l'AFP François Mabille, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux. "Et c'est également, à la fois par le choix de son nom Léon XIV, et par son origine missionnaire, un lien qui est fait avec l'Amérique latine, où il vivait", a-t-il ajouté.