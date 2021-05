Le "tourisme rouge" explose en Chine à la veille des 100 ans du Parti communiste

Une vague rouge déferle sur la Chine. Le Parti communiste chinois célèbre ses 100 ans cette année et son histoire suscite un engouement populaire renouvelé. L'événement sera célébré en grande pompe le 1er juillet, mais certaines festivités ont déjà commencé. Les commémorations se multiplient en privé ou en public. Plusieurs journaux chinois, à la une écarlate, racontent jeudi ce phénomène.

Les ventes de costumes explosent

Le Global Times, quotidien communiste, rapporte par exemple que les ventes de costumes liés à l’histoire du parti explosent. Ceux des gardes rouges, de Mao et les uniformes de l’armée populaire se vendent comme des petits pains. "On en vend quatre fois plus que d’habitude !", explique un vendeur dans les colonnes du journal.

Le China Daily revient de son côté sur le tourisme rouge, à savoir la visite de sites symboliques du parti, plusieurs centaines dans le pays. À Yan'an, des milliers de touristes se rendent en famille ou en voyage organisé à la maison de Mao Zedong. D'autres visiteurs optent pour un voyage sur les traces des martyrs communistes ou découvrent au sein de musées ou de mémoriaux comment mangeaient, s’habillaient et vivaient les pionniers du régime. La fréquentation de ces sites a augmenté de 300% cette année, affirme le China Daily.