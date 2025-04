Le prince Harry s'est discrètement rendu en Ukraine cette semaine, devenant le deuxième membre de la famille royale britannique à se rendre dans le pays depuis l'invasion russe, a annoncé jeudi son porte-parole.

Le prince Harry s'est discrètement rendu en Ukraine cette semaine, devenant le deuxième membre de la famille royale britannique à se rendre dans le pays depuis l'invasion russe, a annoncé jeudi son porte-parole. Harry, 40 ans, a rendu visite à des blessés et des victimes de la guerre à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, a déclaré le porte-parole à l'AFP.

Ce voyage n'a été annoncé qu'après le départ de Harry, ancien capitaine de l'armée britannique, de ce pays déchiré par la guerre depuis l'invasion russe de février 2022. Le fils cadet du roi Charles III a visité le Superhumans Center, une clinique orthopédique qui soigne et aide à la réhabilitation des blessés militaires et civils.

Un déplacement à Lviv après un passage à Londres

Il était accompagné de membres de sa fondation Invictus Games, qu'il a fondée en 2014 pour venir en aide aux soldats et anciens soldats blessés. Il s'est rendu à Lviv après avoir comparu mardi et mercredi devant un tribunal londonien qui a entendu son appel contre la décision du gouvernement britannique de réduire sa protection policière lorsqu'il se rend en Grande-Bretagne.

Cette réduction est intervenue après que Harry et son épouse Meghan Markle ont renoncé à leurs fonctions royales en 2020 et ont déménagé en Californie, où ils vivent actuellement. Harry souhaite que sa protection soit rétablie lors de ses séjours en Grande-Bretagne.

Volodymyr Zelensky reçu par le roi Charles III le mois dernier

Sa tante, Sophie, la duchesse d'Edimbourg, mariée au plus jeune frère du roi Charles III, le prince Edouard, avait visité la capitale ukrainienne Kiev en avril de l'année dernière. Le mois dernier, Charles a accueilli Volodymyr Zelensky dans sa propriété de Sandringham, dans l'est de l'Angleterre, quelques jours après que le président ukrainien a été pris à partie par le président américain Donald Trump et le vice-président JD Vance à la Maison Blanche.