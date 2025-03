Le premier aéroport de Suisse ne diffusera plus ses annonces en français © Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP

L'aéroport de Zurich, le plus fréquenté de Suisse, a annoncé ce lundi qu'il ne diffusera plus les annonces-passagers en français. Les annonces ne seront désormais plus qu'en allemand et en anglais, avec l'idée de promouvoir le concept "d'aéroport silencieux". Les employés qui maîtrisent le français continueront "bien entendu" de l'utiliser pour aider les voyageurs.