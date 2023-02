Le Portugal se dit prêt à envoyer des chars Leopard à l'Ukraine

L'ESSENTIEL

Le Portugal est disposé à envoyer des chars lourds Leopard 2 à l'Ukraine mais doit d'abord travailler avec l'Allemagne pour remettre une partie de ses blindés en état de fonctionnement, a annoncé samedi le Premier ministre Antonio Costa. "Cette opération logistique est en cours et nous travaillons de façon très proche avec l'Allemagne. En temps voulu, nous serons en mesure d'apporter notre contribution à cet effort collectif visant à doter l'Ukraine des meilleurs moyens de se défendre", a-t-il déclaré à l'agence Lusa, en marge d'un déplacement en République centrafricaine.

Les informations à retenir : Le Portugal est disposé à envoyer des chars Leopard 2 en Russie

La France et l'Italie ont annoncé la future livraison d'un système de défense sol-air à Kiev, prévue au printemps

Dans le cadre d'un échange de prisonniers entre Kiev et Moscou, les corps de deux Britanniques volontaires tués en Ukraine ont été récupérés

Le nombre de blindés "annoncé en temps voulu"

Après un feu vert donné par Berlin à la fin janvier, plusieurs pays occidentaux ont promis de livrer à Kiev des chars Leopard 2 de fabrication allemande. Le nombre de blindés que Lisbonne pourrait fournir "sera annoncé en temps voulu", a indiqué M. Costa, en précisant que les pays européens concernés souhaitaient pouvoir livrer cet armement "avant la fin mars".

L'hebdomadaire Expresso avait rapporté la semaine dernière que plus de la moitié des 37 chars Leopard de l'armée portugaise n'étaient pas en état de fonctionnement. "Certains ne sont pas opérationnels et, pour cette raison, nous devons travailler avec ceux qui les produisent" pour pouvoir fournir des chars à l'Ukraine sans compromettre les capacités du Portugal, a confirmé le Premier ministre.

Les corps de deux volontaires britanniques tués en Ukraine récupérés

Les corps des deux Britanniques, Christopher Parry et Andrew Bagshaw, tués en Ukraine où ils étaient partis comme volontaires, ont été récupérés dans le cadre d'un échange de prisonniers entre Kiev et Moscou, ont indiqué les autorités ukrainiennes. "Nous avons réussis à récupérer les corps de volontaires étrangers morts", a indiqué Andriï Yermak, le chef de l'administration du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le retour des corps des deux hommes est intervenu dans le cadre d'un échange de 116 prisonniers ukrainiens et 63 russes entre Moscou et Kiev.

Christopher Parry, 28 ans, et Andrew Bagshaw, 48 ans, ont été tués alors qu'ils tentaient une évacuation humanitaire de la ville de Soledar, théâtre d'intenses affrontements début janvier et largement détruite dans des bombardements, avait confirmé fin janvier la famille de M. Parry, via le ministère britannique des Affaires étrangères. Ils étaient portés disparus depuis plusieurs semaines, et le chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, avait indiqué le 11 janvier que ses combattants avaient trouvé à Soledar le corps de l'un d'entre eux. L'armée ukrainienne a reconnu le 25 janvier avoir cédé aux forces russes Soledar, situé non loin de Bakhmout dans l'est du pays, devenu l'épicentre des combats près d'un an après le début de l'invasion du pays. Les Russes revendiquaient sa prise depuis deux semaines.

Contacté, le ministère britannique des Affaires étrangères n'était pas en mesure de réagir dans l'immédiat.