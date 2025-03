Le plus ancien cratère météoritique découvert révèle des secrets sur l'origine de la vie sur Terre

Article Suggestions

Un nouveau mystère vient chambouler nos hypothèses scientifiques sur la création de la Terre : un cratère météoritique vieux de plus de 3 milliards d'années à été découvert en Australie, remettant en cause certaines théories sur l'histoire ancienne de notre planète. Il s'agit du plus vieux cratère découvert, dépassant le second cratère australien vieux de 2.2 milliards d'années.