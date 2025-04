Relier Sydney à New York sans escale : une compagnie aérienne australienne propose un vol de 19 heures dès 2027

Qantas lancera en 2027 des vols directs Sydney-New York de 19 heures grâce à l'Airbus A350-1000 ULR. Ces avions ultra-long-courriers, avec une autonomie record de 17.000 km, promettent confort et gain de temps, mais à un prix plus élevé.

Le projet hors normes de la compagnie australienne Qantas dans des vols directs entre l'Australie, les États-Unis et l'Europe prend forme. D'ici fin 2026, la compagnie australienne recevra son premier Airbus A350-1000, conçu pour parcourir des distances record sans escale. Au total, 12 avions seront livrés à la compagnie.

Ce A350-1000, baptisé "ULR" pour "Ultra-Long Range", permettra de relier Sydney à New York en 19 heures à partir de 2027. Ce vol direct marquera une avancée majeure dans le secteur aérien.

Un coût des billets plus élevés

Ces nouveaux appareils, dont la production débutera en septembre 2025, offrent une autonomie de plus de 17.000 km, soit bien au-delà des capacités de nombreux avions actuels.

Qantas met en avant les avantages de ce projet, notamment des trajets réduits de jusqu'à quatre heures par rapport aux vols avec escale ainsi qu'un service de qualité pour améliorer l'expérience des passagers.

Le revers de la médaille réside en son coût. Les billets seront environ 20% plus chers que ceux des vols avec escale, une hausse justifiée par le confort et l'absence d'escale.

Une capacité moins importante que les A350 classiques

Les nouveaux A350-1000 ULR sont une version modifiée des appareils utilisés par Singapore Airlines pour son vol entre Singapour et New York, actuellement le plus long vol commercial.

Ces avions auront une capacité de 238 sièges, bien inférieure à celle des modèles classiques de l'A350, afin d'offrir plus de confort, avec des suites en première classe et des sièges/lits en classe affaires.

En attendant la livraison de ces engins volants, les pilotes s’entraînent sur simulateur et les équipes travaillent sur la logistique de ces vols très longs pour offrir la meilleure expérience à leurs clients. Début 2027, ces A350-1000 commenceront par relier Sydney à Auckland avant d’effectuer des vols plus longs.