«Vous n'avez rien vu ?» : un petit village près d'Angers à la recherche... d'une météorite

C'est une drôle de recherche qui commence près d'Angers. Depuis quelques jours, c'est l'effervescence dans ce petit village de Saulgé-l'Hôpital. En cause : une météorite de la taille d'une balle de tennis qui se serait écrasée dans le coin il y a quelques jours.

"C'est vraiment ici qu'elle est tombée"

Mardi dernier, plusieurs scientifiques se sont déplacés pour fouiller la zone et tenter de retrouver la précieuse pierre, sans succès néanmoins. Alors, désormais, c'est opération porte-à-porte pour les salariés du musée de sciences naturelles d'Angers.

"On vient vous voir parce qu'on pense qu'une météorite, un caillou de l'espace, est tombée sur votre commune la semaine dernière", explique Léo Tessier, médiateur scientifique. Accompagné de sa collègue Estelle Rochard, les deux scientifiques font un tour du pâté de maison. "Vous n'avez rien vu ?", demandent-ils à une habitante, avant d'ajouter : "C'est vraiment ici qu'elle est tombée. Chez vous, chez vos voisins ou dans les champs environnants", ajoute Léo.

Une météorite pas plus grosse qu'une "pomme de pain"

C'est le réseau de caméras Vigie Ciel de l'Observatoire de Paris qui a détecté l'objet incandescent tombé dans les environs le 6 juin à 1h58 du matin. "Probablement, elle vient de la ceinture d'astéroïdes. Les roches y ont environ 4,5 milliards d'années. Il y a de grandes chances pour qu'il y ait plusieurs morceaux. Le plus gros serait d'une taille de pomme alors que les plus petits peuvent atteindre la taille d'un gravier. Il ne faut pas chercher un gros gros cratère", insiste Estelle Rochard.

La personne qui retrouvera la météorite sera doublement récompensée. D'abord, son nom pourra figurer dans des publications scientifiques et ensuite, grâce à elle, on en connaîtra peut être un peu plus sur la formation du système solaire et donc de notre planète.