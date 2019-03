Le pape refuse qu’on lui embrasse les mains et s’en explique

Les images étaient devenues virales, allant jusqu'à pousser l'entourage du souverain pontife à s'expliquer. Le pape François, qui avait soustrait ostensiblement sa main droite lundi à une longue file de fidèles cherchant avec insistance à embrasser son anneau, a expliqué avoir agi par crainte de propager des microbes entre fidèles, a précisé jeudi le Vatican.

Les traditionalistes attaquent le pape. Un montage vidéo d'un moment de la visite papale, lundi au sanctuaire de Lorette, dans le centre de l'Italie, a fait le tour des réseaux sociaux. Les images montrent clairement qu'il goûte peu les baisers sur son anneau, assortis de courbettes, tentés par une longue file de fidèles à la fin d'une messe. Il retire sa main avec une certaine brusquerie tout en souriant aux pèlerins, qu'il semble vouloir expédier au plus vite. Avant cette séquence, la vidéo montre un pape prenant plus de temps à saluer des dizaines de capucins, puis des religieuses. Certains lui serrent la main, d'autres l'embrassent, quelques-uns baisent son anneau pontifical.

Pope Francis really doesn't want anyone kissing his ring.

This from today, after Mass ... pic.twitter.com/CZUO8ppNfo