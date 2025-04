«Le monde entier veut dire un dernier adieu» : des dizaines de milliers de fidèles rassemblés dans la basilique Saint-Pierre

Près de 50 000 personnes se sont déjà recueillies devant le cercueil du pape François à la Basilique Saint-Pierre de Rome où les fidèles continuent d'affluer des fidèles qui étaient présents jusque tard dans la nuit. Ce 24 avril, des milliers de personnes sont encore attendues pour rendre leur dernier hommage.

Un défilé de milliers de personnes jour et nuit, et qui continuent de s'amasser pour prier ce jeudi 24 avril. À Rome, la basilique Saint-Pierre a accueilli pas moins de 50 000 personnes pour prier devant le cercueil du pape François, jusque tard dans la nuit.

"Beaucoup l'aimaient fortement"

La nuit est tombée depuis plusieurs heures sur la place Saint-Pierre, mais ils sont encore des milliers à se presser pour s'incliner devant le cercueil du pape François.

"Je suis initialement venue ici avec l'idée d'attendre jusqu'à minuit, mais s'il y a une possibilité de rester encore plus longtemps, je suis prête, pour moi, c'est important de venir saluer le Saint Père", déclare une fidèle. "Sur la place Saint-Pierre, tout Rome et le monde entier veut dire un dernier adieu à ce très grand homme", .

Une foule danse venue des quatre points du monde, répartie en trois files de chaque côté de la colonnade de Saint-Pierre-de-Rome et venant de l'allée de la conciliation, une très longue artère partant du fleuve Tibre et menant à la basilique.

Anna est membre de la protection civile italienne et pour elle, "c'est une émotion de voir que tant de gens viennent pour leur pape et l'aiment. Beaucoup d'entre nous l'ont aimé fortement et c'est passionnant", s'est-elle émerveillée. Toute la nuit, des dizaines de journalistes du monde entier ont multiplié les directs pour raconter ce moment d'histoire, à l'instar d'Elke Buschter qui travaille pour la télé allemande.

"Franchement, j'ai pensé que les gens arriveraient à 22 heures et tout serait terminé au bout de deux heures. Mais pas du tout", les gens ont continué de se recueillir bien après minuit. "Les gardes voulaient fermer les portes mais il y avait trop de monde", a-t-elle précisé. La basilique a été fermée à 5h30 du matin et 1h30 plus tard, les portes s'ouvraient à nouveau pour une nouvelle journée d'hommage.