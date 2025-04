«Ça va être dur de le voir » : les fidèles se pressent ce jeudi pour rendre un dernier hommage au pape François

Les fidèles se pressent ce jeudi pour apercevoir la dépouille du pape François, qui séjourne actuellement au sein de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Un moment important pour les fidèles qui souhaitent faire leurs adieux au souverain pontife. Certains se sont levés aux aurores pour pouvoir lui rendre un dernier hommage.



La file ne désemplie pas. Devant la basilique Saint-Pierre, où est exposée la dépouille du pape François jusqu'à vendredi, des milliers de fidèles font la queue ce jeudi matin. Une fois encore, la foule s'étend sur plusieurs dizaines de mètres. Certains partagent un petit déjeuner par terre, conscients que l'attente sera longue.

Dire adieu au pape François

Max, venu d'Allemagne, a mis toutes les chances de son côté pour être aux avant-postes. "Je suis arrivé à 5h30 ce matin. Je fais partie des premiers, parce que je voulais vraiment voir le pape François. Ça va être dur de le voir allonger dans son cercueil, mais je veux prier et le voir, donc je vais essayer, on verra ce qui se passera", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Pouvoir dire un dernier adieu au pape François, c'est évidemment ce qu'espèrent tous les fidèles qui sont une nouvelle fois présents ici. Arrivée du Pérou mercredi avec sa croix autour du cou, Juana s'attend à un grand moment d'émotion.

"Je ressens un grand vide" depuis sa mort

"Je suis là pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous et pour représenter ma famille et mes amis qui ne sont pas là parce que c'est une grande tristesse. Il était vraiment la voix du peuple et depuis lundi, je ressens un grand vide donc je veux lui rendre le meilleur hommage possible", explique-t-elle.

Et la journée de ce jeudi sera à l'image de celle d'hier, alors que de nombreux pèlerins continuent d'arriver et que les barrières, place Saint-Pierre, viennent de s'ouvrir.