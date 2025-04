Mort du pape François : en attendant la nomination d'un nouveau souverain pontife, qui gère le Vatican ?

En attendant la nomination d'un nouveau souverain pontife, le Vatican se retrouve sous la gestion du camerlingue. Un cardinal qui s'occupe de gérer les affaires courantes, et qui pourra compter sur le "doyen du sacré collège" pour l'aider au bon dérouler des funérailles du pape François.



Après la mort du pape François et en attendant la nomination d'un nouveau souverain pontife, le siège du Vatican est pour le moment, vacant. En attendant la fumée blanche et la mythique locution "Habemus papam", c'est un “camerlingue” (dérivé du mot camera en italien, qui signifie chambre) qui est chargé de gérer les affaires courantes.

C’est le cardinal américain Kevin Farell qui occupe cette fonction technique et administrative… Plusieurs cardinaux l’aident dans cette tâche.

"C'est celui qui remplace le pape sur le contrôle matériel, disons, donc, sur la cité du Vatican. C'est aussi le camerlingue qui organise la venue de tous les cardinaux et qui s'occupe de voir si tous les cardinaux sont bien là, si tout le monde peut arriver. Il y a 135 électeurs au total. Et aujourd'hui, on a su que deux ont renoncé parce qu'ils sont malades, un cardinal de Sarajevo et un autre cardinal, cette fois-ci, espagnol", explique ainsi au micro d'Europe 1, Mario Giro de la communauté Sant’Egidio à Rome, de laquelle François était proche.

Le "doyen du sacré collège" également mobilisé

Le camerlingue veille aussi au bon déroulement logistique de tous les rites, toutes les cérémonies jusqu’à l’élection du nouveau pape. Ainsi, c’est lui qui fermera le cercueil de François vendredi soir.

Mais un autre cardinal joue, également, un rôle important pendant cette période de "vacances" : c’est le "doyen du sacré collège", l’Italien Giovanni Battista Re. Élu par les cardinaux, ce dernier les convoque en ce moment quotidiennement pour les "congrégations générales", ces réunions qui préparent les funérailles et la succession du pape. Et c’est d’ailleurs le doyen qui célébrera les obsèques samedi.