Le Liban annonce 15 morts dans des frappes israéliennes sur des localités hors des fiefs du Hezbollah

Au moins 15 personnes ont été tuées samedi dans des raids israéliens sur trois villages au nord et au sud de Beyrouth, hors des fiefs du Hezbollah pro-iranien, rapporte le ministère libanais de la Santé. Une "frappe de l'ennemie israélien sur Maaysra", un village chiite d'une région montagneuse à majorité chrétienne au nord de Beyrouth, a fait "neuf morts et 15 blessés", détaille le ministère.

Sur place, des pelleteuses s'activaient à déblayer les décombres et des secouristes menaient des fouilles, a constaté un correspondant de l'AFP. Par ailleurs, "quatre personnes ont été tuées et 18 autres blessées" dans une "frappe ennemie israélienne" sur Barja, village sunnite de la région du Chouf au sud de la capitale, poursuit le ministère.

L'armée israélienne avait appelé les habitants de 25 localités à partir vers le nord

Sur la côte nord, à Deir Billa, à 15 kilomètres de Batroun, l'agence officielle ANI rapporte une autre frappe israélienne "sur une maison où se trouvaient des déplacés du sud", bastion traditionnel du Hezbollah. Ce raid a fait "deux morts et quatre blessés", indique le ministère, ajoutant que des tests ADN étaient en cours pour identifier des restes humains qui pourraient faire grimper ce bilan. Dans les décombres fumants où gisait de la literie et des habits, des habitants fouillaient à mains nues, a constaté un correspondant de l'AFP.

Dans l'Est, l'hôpital Tal Chiha a fait état de "légers dégâts matériels" après "des frappes non loin de la ville" majoritairement chrétienne de Zahlé. Il a précisé qu'il n'y a eu aucune victime et qu'il reste opérationnel. Deux autres hôpitaux de la région ont également subi des dégâts après des frappes dans les environs, ajoute le ministère. L'agence officielle ANI fait aussi état de dégâts dans une université. Toutes ces localités se trouvent en dehors des zones habituellement considérées comme des bastions du Hezbollah.

L'ANI fait en outre état de frappes israéliennes sur la vallée de la Bekaa, également dans l'est du pays, et dans le Sud, notamment sur un QG de secouristes affiliés au Hezbollah. Par ailleurs, une frappe israélienne a visé samedi soir un marché de la grande ville de Nabatiyeh, à une dizaine de kilomètres de la frontière avec Israël dans le Sud, rapporte l'ANI. Le ministère de la Santé recense huit blessés et indique que les pompiers s'activent encore à éteindre les incendies et à déblayer les décombres.

L'armée israélienne avait récemment appelé les habitants de 25 localités, dont Nabatiyeh qui compte plusieurs hôpitaux et administrations régionales, à partir vers le nord, alors qu'elle accentuait ses frappes et débutait ses incursions terrestres dans le sud du Liban. Depuis un an, Israël et le Hezbollah échangent des tirs transfrontaliers qui ont tourné il y a trois semaines à la guerre ouverte avec des incursions terrestres israéliennes dans le sud et des frappes aériennes à travers le pays. Vendredi, ces raids ont fait 26 morts au Liban, selon le ministère de la Santé qui recense plus de 2.255 morts depuis un an, pour moitié depuis le déclenchement de la guerre ouverte le 23 septembre.