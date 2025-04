Le Kremlin dénonce la brève détention d'une employée gouvernementale russe à l'aéroport de Roissy

La brève détention d'une employée gouvernementale russe à l'aéroport Charles-de-Gaulle "aggrave" les relations russo-françaises, affirme le Kremlin mercredi. Selon Moscou, une employée du ministère russe des Affaires étrangères a été retenue dimanche par les services frontaliers, avant d'être autorisée à entrer en France.

Le Kremlin a fustigé mercredi la brève détention dimanche en France d'une employée gouvernementale russe à l'aéroport Charles-de-Gaulle, affirmant qu'elle "aggrave encore plus" les relations déjà tendues entre Paris et Moscou. Selon Moscou, une employée du ministère russe des Affaires étrangères a été retenue dimanche une journée par les services frontaliers dans ce grand aéroport, près de Paris, avant d'être autorisée à entrer en France.

"Cela aggrave encore davantage nos relations bilatérales déjà abîmées"

Les relations entre Moscou et Paris sont glaciales depuis que le Kremlin a déclenché, il y a plus de trois ans, son offensive à grande échelle contre l'Ukraine, soutenue par la France. "Nous condamnons de tels agissements de la France et les considérons comme inadmissibles (...) Cela aggrave encore davantage nos relations bilatérales déjà abîmées", a dénoncé le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, lors d'un briefing auquel participait l'AFP. Pour l'heure, les autorités françaises n'ont pas réagi à ces accusations.

Plus tôt, la diplomatie russe avait annoncé mercredi avoir convoqué le nouvel ambassadeur de France à Moscou, Nicolas de Rivière, au siège du ministère russe des Affaires étrangères. "Ce qui s'est passé le 6 avril à l'aéroport Charles-de-Gaulle est inexplicable", a tonné la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, lors de son briefing hebdomadaire.

"Les services frontaliers français ont détenu sans explication une employée du ministère russe des Affaires étrangères, membre de la délégation officielle russe, et ont saisi son téléphone et son ordinateur", a-t-elle relaté. Un "agent consulaire" russe a été rapidement dépêché sur place, avant de pouvoir échanger avec l'employée retenue. "Suite aux démarches entreprises, notre collègue a finalement été autorisée à entrer dans le pays, mais elle a dû passer une journée dans la zone frontalière de l'aéroport", a dénoncé Maria Zakharova.

L'ambassadeur français à Moscou convoqué

La porte-parole de la diplomatie russe a ajouté que Moscou avait notifié sa "vive protestation" auprès de l'ambassadeur de France à Moscou, lors de sa convocation au ministère des Affaires étrangères, à une date non précisée. "Nous n'avons pas l'intention de laisser cette situation sans conséquences", a également averti Maria Zakharova, après ce nouvel incident diplomatique.

Ces derniers mois, la Russie a été accusée d'une série d'actes de déstabilisation et de désinformation sur le territoire français, tandis que la France se voit reprocher son soutien militaire et diplomatique à Kiev. En février dernier, le chef de l'Etat français Emmanuel Macron, très actif sur le front diplomatique aux côtés de l'Ukraine, avait qualifié la Russie de "menace existentielle pour les Européens".

De nombreuses critiques contre le gouvernement français

Dans les médias publics russes, le gouvernement français fait l'objet de nombreuses critiques, en particulier depuis le réchauffement, sous l'impulsion de Donald Trump, des relations entre Moscou et les Etats-Unis, qui avant cela étaient la cible principale des attaques.

Dans la foulée de l'assaut russe contre l'Ukraine, la France avait expulsé 41 diplomates russes qui se livraient, selon elle, à des activités d'espionnage sous couvert de l'ambassade à Paris. Moscou avait répliqué en déclarant dans la foulée 34 diplomates français personæ non gratæ sur son territoire.

Dans ce contexte très tendu, un chercher français, Laurent Vinatier, a été condamné en octobre 2024 par un tribunal moscovite à trois ans de prison ferme pour ne pas s'être enregistré en tant qu'"agent de l'étranger". Paris a dénoncé à multiples reprises une condamnation "arbitraire" et appelé à sa "libération immédiate".