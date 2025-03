Le Hamas diffuse une nouvelle vidéo d'un otage israélien à Gaza

Une nouvelle vidéo d'un otage israélien enlevé le 7 octobre 2023 a été diffusée par le Hamas ce samedi. Cette vidéo, dont la date d'enregistrement ne peut être vérifiée, montre l'otage qui appelle son gouvernement à assurer sa libération. Il s'agit du deuxième enregistrement de ce type envoyé par le mouvement islamiste palestinien en moins d'une semaine.

La branche armée du Hamas a diffusé samedi une nouvelle vidéo d'un otage israélien à Gaza, qui appelle son gouvernement à garantir sa libération, le deuxième enregistrement de ce type envoyé par le mouvement islamiste palestinien en moins d'une semaine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le Forum des familles d'otages, principale organisation militant pour la libération des Israéliens retenus dans la bande de Gaza, a identifié l'homme comme étant Elkana Bohbot, enlevé lors du festival de musique Nova dans le sud d'Israël lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre dans le territoire palestinien.

Cinquante-huit otages toujours retenus à Gaza

La vidéo, de plus de trois minutes, dont la date et le lieu d'enregistrement n'ont pu être vérifiés, montre l'otage s'exprimant en hébreu et réclamant d'être libéré. Une vidéo diffusée lundi le montrait aux côtés d'un autre otage, Yossef-Haïm Ohana, également enlevé lors de l'attaque du festival Nova.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans cette vidéo, les deux hommes parlaient des dangers auxquels ils ont été confrontés depuis la reprise des frappes aériennes israéliennes sur Gaza le 18 mars, après environ deux mois de trêve. Dans la séquence de samedi, M. Bohbot répète que les bombardements pourraient lui coûter la vie et supplie d'être réuni avec sa femme et son fils.

À lire aussi La branche armée du Hamas diffuse une vidéo d'une otage retenue à Gaza

Les négociations indirectes entre le Hamas et Israël, menées par l'Egypte, le Qatar et les Etats-Unis, en vue de prolonger la trêve sont au point mort depuis l'expiration le 1er mars de la première phase du cessez-le-feu. Celle-ci a permis le retour en Israël de 33 otages israéliens, dont huit décédés, en échange de la libération de quelque 1.800 détenus palestiniens.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Sur les 251 otages enlevés le 7-Octobre, 58 sont toujours retenus à Gaza, dont 34 morts selon l'armée israélienne. Le Hamas a averti que les otages reviendraient "dans des cercueils" si Israël n'arrêtait pas ses bombardements sur le territoire palestinien.