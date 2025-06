Le groupe paramilitaire russe Wagner quitte le Mali, remplacé par Africa Corps

Présent depuis 2021, le groupe paramilitaire russe Wagner a quitté le Mali ce dimanche. Ses contingents seront réintégrés au sein de son successeur, l'Africa Corps, une autre organisation russe. Depuis deux coups d'État en 2020 et 2021, le Mali a rompu l'alliance avec l'ancien colon français pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie.

Le groupe paramilitaire russe Wagner quitte le Mali, où il était présent depuis 2021, et ses contingents seront réintégrés au sein de son successeur, l'Africa Corps, une autre organisation russe, ont confirmé des sources diplomatiques et sécuritaires à l'AFP dimanche.

Depuis deux coups d'Etat en 2020 et 2021 qui ont porté au pouvoir la junte dirigée par le général Assimi Goïta, le Mali a rompu l'alliance avec l'ancien colon français pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie.

"Officiellement, Wagner arrête sa présence au Mali. Mais Africa Corps prend le relais", a indiqué une source diplomatique au Sahel à l'AFP dimanche. Un message publié vendredi sur une chaîne Telegram affiliée au groupe se félicitait: "Mission accomplie. La PMC Wagner rentre à la maison"

"Coopération militaire avec la Russie"

"Le Kremlin reste maître du jeu", poursuit la même source diplomatique: "L'essentiel du personnel de Wagner au Mali et originaire de Russie sera réintégré au sein de Africa Corps et maintenu dans les chefs-lieux de région du Nord et à Bamako." Officiellement, le Mali n'a jamais reconnu la présence des mercenaires de Wagner mais affirmait faire appel à instructeurs russes.

"Wagner hier ou Africa Corps aujourd'hui, notre interlocuteur reste le même, c'est le pouvoir central en Russie, c'est-à-dire le Kremlin", a réagi une source sécuritaire malienne dimanche. Une source militaire malienne confirme poursuivre la "coopération militaire avec la Russie, Wagner ou pas". "La Russie reste notre partenaire stratégique en matière de coopération militaire", a ajouté cette source.

Wagner, le plus célèbre groupe de mercenaires russes, a été démantelé et réorganisé à la suite de la mort de son chef Evguéni Prigojine en août 2023, dans un mystérieux accident d'avion. La plupart des opérations sécuritaires en Afrique sont désormais coordonnées par l'Africa Corps.

Les méthodes brutales du groupe paramilitaire sur le terrain au Mali sont régulièrement dénoncées par des ONG de défense des droits humains.