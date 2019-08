Le Groenland ne souhaite pas être racheté par Donald Trump

Un poisson d’avril en août ? Visiblement non. Le "Wall Street Journal" rapporte jeudi que l'ancien homme d'affaires new-yorkais se serait enquis plusieurs fois auprès de ses conseillers à la Maison-Blanche de la possibilité pour les États-Unis d'acheter ce territoire danois de 56.000 habitants. La requête a été adressée "avec plusieurs niveaux de sérieux", précise le Wall Street Journal.

Au Danemark, dont le Groenland est un pays constitutif, la réponse est claire : "Nous sommes ouverts aux affaires, mais nous ne sommes pas à vendre", a déclaré à Reuters la ministre des Affaires étrangères du Groenland, Ane Lone Bagger, vendredi 16 août.

L’ancien Premier ministre Lars Lokke Rasmussen, a déclaré sur twitter : "Ce doit être un poisson d’avril. Totalement hors saison".

It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f