Le gala précédant les Grammy Awards a recueilli des millions de dollars d'aide aux victimes d'incendies de Los Angeles.

Lors d'un gala annuel de bienfaisance précédant les Grammy Awards, qui a permis de récolter des millions de dollars pour les musiciens touchés par les récents incendies à Los Angeles.

Le groupe The Grateful Dead a été à l'honneur vendredi lors d'un gala annuel de bienfaisance précédant les Grammy Awards, qui a permis de récolter des millions de dollars pour les musiciens touchés par les récents incendies de forêt ayant dévasté Los Angeles.

Plus de cinq millions de dollars en une seule soirée

Le 34e gala annuel MusiCares Person of the Year (Personne de l'année) a rendu hommage au groupe de rock psychédélique The Grateful Dead en récoltant plus de cinq millions de dollars en une seule soirée. Cette somme porte à plus de neuf millions de dollars le total des fonds collectés depuis le début des incendies, début janvier, selon les organisateurs.

La mission plus large de MusiCares consiste à soutenir les artistes et autres travailleurs de l'industrie musicale américaine qui se trouvent en situation de précarité, en leur apportant une aide en matière de santé physique et mentale, de guérison des addictions et des services de base, dont des dépenses comme le loyer.

"Tant de gens qui travaillent dans la musique n'ont pas de filet de sécurité. Ils vivent d'un salaire à l'autre et sont incroyablement vulnérables", a déclaré Theresa Wolters, vice-présidente de MusiCare, lors d'un entretien à l'AFP avant le gala. Son organisation avait reçu au 28 janvier près de 3.000 demandes d'indemnisation liées aux incendies de Los Angeles - un chiffre qui s'ajoute aux demandes d'assistance que MusiCares reçoit habituellement.

Theresa Wolters a expliqué que l'aide d'urgence immédiate de l'organisation comprend généralement une aide financière de 1.500 dollars et une carte d'épicerie de 500 dollars, et que l'aide à plus long terme peut comprendre une aide pour les franchises d'assurance, les factures médicales, le loyer ou le remplacement d'un instrument de musique.

L'agence météorologique privée AccuWeather a estimé le total des dommages et des pertes économiques causés par les incendies entre 250 et 275 milliards de dollars. Les membres du groupe The Grateful Dead, dont l'icône Jerry Garcia, Phil Lesh, Bob Weir, Mickey Hart et Bill Kreutzmann, ont été des figures clés de la contre-culture qui a vu le jour dans les années 1960. "La longévité n'a jamais été une de nos préoccupations majeures; allumer les foules et répandre la joie à travers la musique était tout ce que nous avions à l'esprit, et nous l'avons largement fait", a dit Bob Weir.