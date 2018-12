L'Australie déchoit de sa nationalité un djihadiste détenu en Turquie

L'Australie a déchu de sa nationalité Neil Prakash, un homme accusé d'avoir été un membre important du groupe djihadiste Etat islamique (EI) en Syrie et qui est actuellement détenu en Turquie. Il s'agit du 12e binational à perdre sa nationalité australienne en raison de ses liens avec les groupes terroristes.

Le principal recruteur australien. Neil Prakash, arrêté en octobre 2016 en Turquie où il était entré depuis la Syrie, est poursuivi pour "appartenance à un groupe terroriste armé". Lors d'une audience en septembre 2017, le djihadiste présumé s'était dit "empli de remords" d'avoir rejoint l'EI, qu'il affirmait avoir fui. Neil Prakash, qui apparaît dans des vidéos de propagande de l'EI, est soupçonné par Canberra d'avoir été le principal recruteur australien du groupe djihadiste et d'être lié à des projets d'attentats visant des Australiens.

Un élément clé de la réponse australienne au terrorisme. Les autorités australiennes avaient demandé l'extradition du djihadiste présumé, qui avait été donné pour mort en mai 2016 dans une frappe aérienne américaine, avant de refaire surface avec son arrestation en Turquie. "Je peux confirmer que le gouvernement australien a notifié à Neil Prakash qu'il n'était plus citoyen australien en raison de son engagement auprès de l'Etat islamique", a déclaré samedi dans un communiqué le ministre australien de l'Intérieur Peter Dutton. "La déchéance de nationalité de binationaux impliqués dans des actions terroristes à l'étranger est un élément clé de la réponse australienne à la violence extrémiste et au terrorisme international", a ajouté le ministre.

Montée de l'extrémisme islamiste en Australie. Connu sous le nom de Abu Khaled al-Cambodi, Neil Prakash, qui aurait des origines indiennes, fidjiennes et cambodgiennes et avait quitté son pays en 2013, a été cité dans la préparation présumée d'un attentat pour l'Anzac Day en 2015, journée nationale rendant hommage aux soldats australiens morts au combat. L'Australie est depuis plusieurs années préoccupée par la montée de l'extrémisme islamiste sur son sol et a relevé en septembre 2014 son niveau d'alerte à la menace terroriste.