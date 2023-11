Laurence Ferrari et vous - Trêve prolongée entre Israël et le Hamas : «À la fois une bonne chose et à la fois un piège», réagit le Crif

Le soulagement se fait sentir chez la population israélienne avec la libération des premiers otages par le Hamas. Lundi soir, trois Franco-israéliens ont fait partie de la nouvelle salve d'otages libérés par le mouvement terroriste, et une trêve prolongée de deux jours a été confirmée entre le Hamas et Israël. Cette trêve "est à la fois une bonne chose et un piège", estime mardi Gil Taieb, vice-président du Crif, au micro de Laurence Ferrari. "Ces criminels du Hamas sont des êtres sans scrupule, qui ont osé d'abord ne pas respecter les engagements puisqu'il n'était pas question de séparer les parents et les enfants. Ils ont libéré les enfants et gardé certains parents", rappelle-t-il sur Europe 1.