L'armée russe décidera «quand et comment» riposter aux récentes attaques ukrainiennes, selon le Kremlin

L'armée russe décidera "quand et comment" riposter aux attaques de drones ukrainiennes du week-end dernier contre plusieurs aérodromes russes, a déclaré jeudi le porte-parole du Kremlin. La riposte interviendra "quand et comment nos militaires le jugeront opportun", a dit Dmitri Peskov au cours de son briefing quotidien, auquel participait l'AFP.

Le président américain Donald Trump a prévenu mercredi, à l'issue d'un échange téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine, que la Russie allait répliquer à la spectaculaire récente attaque de drones ukrainienne, qui a détruit ou endommagé de nombreux avions militaires.

Opération complexe ukrainienne en territoire russe

L'Ukraine a ciblé le week-end dernier l'aviation militaire russe sur plusieurs aérodromes, jusqu'à des milliers de kilomètres de ses frontières, après avoir introduit clandestinement en Russie des drones explosifs pendant une opération complexe.

Moscou a également accusé mardi Kiev d'être à l'origine des explosions ayant provoqué le week-end dernier l'effondrement de deux ponts et des accidents de trains qui ont fait sept morts et plus de cent blessés, dont des enfants, dans les régions russes de Koursk et de Briansk, frontalières de l'Ukraine.