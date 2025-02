L'armée israélienne va se maintenir dans 5 «points stratégiques» au Liban après le délai limite mardi

Après un délai fixé à mardi pour se retirer du Liban, l'armée israélienne a indiqué ce lundi se maintenir dans cinq "points stratégiques" du pays. L'accord de cessez-le-feu prévoyait le retrait des forces israéliennes le 26 janvier, qui a finalement été prolongé au 18 février.

L'armée israélienne va se maintenir dans cinq "points stratégiques" au Liban après le délai limite fixé à mardi pour le retrait de ses soldats du pays voisin, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah, a indiqué lundi un porte-parole.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Le président libanais craint qu'Israël ne se retire pas totalement mardi comme prévu

"Compte tenu de la situation actuelle, nous laisserons temporairement un petit nombre de soldats déployés sur cinq points stratégiques le long de la frontière libanaise, afin de pouvoir continuer à défendre nos habitants, et de manière à nous assurer qu'il n'y ait pas de menace immédiate", a déclaré à des journalistes un porte-parole de l'armée, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani. "Il s'agit d'une mesure temporaire jusqu'à ce que les forces armées libanaises soient en mesure d'appliquer pleinement l'accord", a-t-il ajouté.

Le retrait devait s'achever le 26 janvier puis a été prolongé au 18 février

Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est en vigueur depuis le 27 novembre, après plus de deux mois de guerre ouverte au cours de laquelle Israël a lancé des opérations terrestres sur le sol libanais.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Cette guerre est intervenue après plus d'un an d'échanges de tirs transfrontaliers. Le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes sur le territoire israélien après le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 dans la bande de Gaza, affirmant agir ainsi en soutien à son allié du Hamas.

En vertu de l'accord de cessez-le-feu, l'armée libanaise devait se déployer dans le sud du pays aux côtés des forces de maintien de la paix des Nations unies, à mesure que l'armée israélienne se retirait, sur une période de 60 jours qui a ensuite été prolongée jusqu'au 18 février.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"C'est ce qui a été convenu pour aller de l'avant"

Le Hezbollah devait se retirer au nord du fleuve Litani, à environ 30 kilomètres de la frontière, et démanteler ses infrastructures militaires restantes dans le sud. Un comité réunissant les Etats-Unis, la France, le Liban, Israël et les forces de maintien de la paix des Nations unies est chargé de veiller à ce que toute violation du cessez-le-feu soit identifiée et traitée.

À lire aussi Liban : l'Union européenne félicite le nouveau gouvernement et veut travailler avec lui

"C'est ce que nous avons discuté avec le mécanisme, et c'est ce qui a été convenu pour aller de l'avant, un déploiement temporaire de nos forces dans ces cinq points pour la défense de notre peuple", a souligné M. Shoshani.

La suite après cette publicité

Les autorités libanaises ont exigé le retrait total d'Israël d'ici mardi, les forces israéliennes n'ayant pas respecté l'échéance de janvier.