L'annexion des territoires ukrainiens occupés par la Russie est «non négociable», dit le Kremlin

L'annexion des territoires ukrainiens revendiquée par la Russie est "incontestable et non négociable", a affirmé ce jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Quatre régions d'Ukraine, occupées partiellement par les russes, "font partie intégrante" de la Russie, a estimé le porte-parole.

Le Kremlin a insisté jeudi sur le fait que l'annexion revendiquée par la Russie des territoires ukrainiens qu'elle occupe est "non négociable", alors que les efforts se multiplient en coulisses en vue d'un début de règlement du conflit en Ukraine.

"Les territoires qui sont devenus des sujets de la Fédération de Russie sont inscrits dans la Constitution de notre pays, ils font partie intégrante de notre pays. C'est absolument incontestable et non négociable", a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors d'un briefing auquel participe l'AFP.

La Russie contrôle environ 20% de l'Ukraine

La Russie revendique depuis septembre 2022 l'annexion de quatre régions d'Ukraine qu'elle occupe partiellement : celles de Donetsk et Lougansk, dans l'est, et celles de Zaporijjia et de Kherson, dans le Sud.

Elle a aussi annexé en mars 2014 la péninsule ukrainienne de Crimée après une courte intervention militaire et un référendum de rattachement dénoncé comme illégal par Kiev et les Occidentaux. La Russie occupe aussi quelques pans de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. L'Ukraine occupe de son côté plusieurs centaines de kilomètres carrés dans la région russe frontalière de Koursk et le président Volodymyr Zelensky avait précédemment évoqué l'idée d'un "échange de territoires" avec Moscou.

L'armée russe a revendiqué jeudi avoir repris aux forces ukrainiennes le village de Nikolski dans sa région de Koursk, après avoir annoncé la veille la prise de deux autres localités dans le même secteur.

L'Ukraine affirme, de son côté, toujours contrôler 500 kilomètres carrés dans la région de Koursk, ayant perdu deux tiers des territoires qu'elle a saisi lors d'une offensive surprise à l'été 2024. La Russie contrôle pour sa part environ 20% de l'Ukraine.