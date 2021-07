Lady Diana : une nouvelle statue à son effigie inaugurée en présence d'Harry et William

Près de 60 ans. C'est l'âge qu'aurait dû avoir Lady Diana ce jeudi. Pour l'occasion, une statue de la princesse a été dévoilée dans les jardins de Kensington Palace à Londres, son lieu de résidence jusqu'à sa mort, à l'occasion d'une cérémonie privée. Les enfants de Lady Di, les princes William et Harry, présents à l'inauguration, ont dévoilé la statue ensemble. Cette dernière représente la princesse Diana entourée de trois enfants.

"C'est magnifique, ça lui ressemble beaucoup. Et maintenant, les garçons de Lady Di ont leur mère en statue de bronze pour l'éternité", s'exclame un admirateur de la princesse, John. "Le public pourra la voir sur des générations et des générations, et on parlera d'elle dans 1.000 ans", ajoute-t-il.

La relation entre les princes William et Harry surveillée

Selon le palais de Buckingham, cette nouvelle statue doit refléter "la chaleur, l'élégance et l'énergie" de Lady Diana. "Ça capture son image et sa personnalité à la perfection. Ce n'est pas facile de capturer la personnalité de quelqu'un dans une statue alors c'est vraiment du bon boulot", souligne Mary, réunie aux abords du jardins avec d'autre curieux.

Si la statue de Lady Di était aux centres des attentions, la relation entre ses deux fils était aussi surveillée par les admirateurs de la famille royale. Après les vives critiques du Prince Harry et de sa femme, Meghan Markle, contre la famille royale, lors d'une interview avec l'animatrice Oprah Winfrey, les deux frères s'étaient montrés distants l'un envers l'autre lors des funérailles du Prince Philip, en avril dernier.

La statue accessible au public dès ce vendredi

"Je pense qu'ils redeviendront amis. S'ils se souviennent de leur mère alors ils vont se souvenir qu'elle voulait qu'ils soient amis. Quand elle était encore en vie, ils lui ont promis de rester proches", explique Paula, venue du Nord de l'Angleterre pour assister à l'évènement.

Quant à la statue de Lady Di, il faudra patienter jusqu'à ce vendredi pour l'apercevoir dans les jardins de Kensington Palace, à Londres.