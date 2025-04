Kate et William en vacances à Courchevel : les Cambridge et leurs enfants ont profité des pistes en toute discrétion

Kate et William ont passé des vacances à Courchevel en toute discrétion avec leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis

Le prince William et Kate Middleton ont posé leurs valises à Courchevel, la station de ski la plus huppée des Alpes, pour une semaine de vacances sportives et ensoleillées, à l'abri des regards indiscrets.