Le prince William se présente seul au Royal Ascot après l’annonce du retrait de Kate Middleton

Le prince William est apparu seul mercredi 18 juin dernier venu assister aux traditionnelles courses hippiques à Ascot. Souhaitant privilégier un retour progressif à ses engagements après son combat contre le cancer, la princesse aurait été déçue de manquer l’événement.

Absence remarquée. Lors du deuxième jour prestigieux du Royal Ascot à Berkshire, le prince William a pris part à la cérémonie de la procession royale seul, sans la princesse Kate Middleton le mercredi 18 juin dernier dont le nom a été supprimé à la dernière minute de la liste des voitures du cortège royal. Son épouse s’était retirée de l'événement pour des raisons de santé.

La veille, Charles III et la reine Camilla ont ouvert le bal des courses hippiques du Royal Asco en arrivant en calèche, suivis de près par Peter Phillips et sa nouvelle compagne Harriet Sperling mais aussi la princesse Beatrice et son époux, Edoardo Mappeli Mozzi.

Initialement prévu aux côtés de Kate dans le second carrosse, William a finalement rejoint le premier cortège, avec le roi Charles III, la reine Camilla et le prince saoudien Saoud bin Khalid Al-Saoud. Vêtu d’un haut-de-forme, un gilet bleu clair et une cravate assortie, incarnant le traditionnel "dress code" britannique, il a honoré la victoire de l’Australian Stakes et remis le trophée des Prince of Wales’s Stakes tout en profitant d’une bière dans la loge royale.

Kate dit vouloir "écouter son corps"

De son côté, Kate continue de privilégier un retour progressif à ses engagements après son combat contre le cancer. Elle "écoute son corps" et ajuste ses apparitions publiques en conséquence, selon Kensington Palace. Bien qu’annoncée à la dernière minute, sa défection était prévue pour préserver sa santé, sans signe d’urgence médicale. La princesse aurait été déçue de manquer l’événement, surtout après avoir participé aux célébrations du Trooping the Colour et de la Garter Day, mais elle maintient ses engagements selon son rythme.