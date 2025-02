Kate Middleton et William : le couple royal partage une photo pleine de tendresse pour la Saint-Valentin

Quatorze ans après s’être unis pour la vie, Kate Middleton et le prince William s’aiment comme au premier jour et le font savoir en ce jour de la Saint-Valentin avec une photo témoignant de leur complicité.

Comme tous les amoureux, Kate Middleton et le prince William profitent de ce vendredi 14 février pour se rappeler combien ils s'aiment et consacrer du temps à leur couple. Une pause romantique bien méritée pour les Cambridge qui viennent d'affronter une année difficile, marquée par le cancer de la princesse de Galles.

Une photo pleine de tendresse et hautement symbolique

Pour cette Saint-Valentin, Kate et William ont d'ailleurs partagé sur les réseaux sociaux une photo pleine de tendresse et hautement symbolique, puisqu’elle est extraite de la vidéo dans laquelle la duchesse de Cambridge annonçait la fin de sa chimiothérapie en septembre 2024.

On y voit le couple assis l’un à côté de l’autre sur une couverture marron, en pleine nature, au cœur de la forêt, les mains entrelacées. Sur cette photo, William embrasse tendrement son épouse sur la joue, une démonstration d’affection suffisamment rare chez les Cambridge pour être soulignée. Kate et William ont opté pour un simple cœur rouge en guise de légende, une manière sobre et touchante d'exprimer leur amour, toujours aussi fort après quatorze ans de mariage.

Douloureuse et éprouvante, l'épreuve de la maladie semble avoir renforcé le couple de Kate et William. Depuis que la princesse de Galles s'est pour la toute première fois montrée vulnérable face au peuple britannique, en révélant être atteinte d'un cancer, le prince William et elle ont adopté une communication plus authentique et spontanée. Les deux bons élèves de la couronne qui, contrairement à Meghan et Harry, ont toujours suivi la devise de la reine Elizabeth II "never complain, never explain (ne jamais se plaindre, ne jamais se justifier)", semblent s'en être affranchis. La pudeur familiale n'est plus de mise comme en témoigne cette photo partagée à l'occasion de la Saint-Valentin, mais aussi la déclaration d'amour enflammée de William pour le 43e anniversaire de son épouse, le 9 janvier dernier. "À la plus incroyable femme et mère. La force dont tu as fait preuve au cours de la dernière année a été remarquable", avait écrit le fils du roi Charles III sur Instagram.