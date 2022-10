La Russie est une «menace aiguë» mais la Chine est le plus grand défi pour le Pentagone

La Chine pose un risque "fondamental" pour la sécurité des États-Unis pendant les décennies à venir, tandis que la Russie représente une "menace aiguë", estime le Pentagone dans sa nouvelle stratégie de défense publiée jeudi. La Chine "présente le défi le plus fondamental et le plus systémique, tandis que la Russie représente une menace aiguë pour les intérêts nationaux des Etats-Unis à l'étranger et sur le territoire américain", précise le ministère américain de la Défense dans ce document qui fixe la stratégie de l'armée américaine pour les années à venir.

"Des efforts chinois coercitifs de plus en plus agressifs"

"Le danger le plus profond et le plus grave pour la sécurité nationale des Etats-Unis, ce sont les efforts coercitifs et de plus en plus agressifs de la Chine pour refaçonner la région Indo-Pacifique et le système international conformément à ses intérêts et ses préférences autoritaires", selon cette nouvelle stratégie de défense publiée pour la première fois de concert avec la nouvelle stratégie nucléaire des Etats-Unis.

"La rhétorique de plus en plus provocatrice et les activités coercitives de la Chine à l'encontre de Taïwan sont déstabilisantes, risquent d'entraîner des malentendus, et menacent la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan", est-il précisé dans ce document d'une vingtaine de pages, dont une version plus longue classée secret défense a été transmise au Congrès il y a plusieurs mois.

"Le danger nucléaire persiste et pourrait s'aggraver" avec la guerre en Ukraine

La nouvelle stratégie américaine "cherche à empêcher une domination de la Chine sur des régions clés tout en protégeant le territoire américain et en renforçant un système international stable et ouvert", ajoute le Pentagone, qui précise cependant qu'"un conflit avec la Chine n'est ni inévitable ni désirable".

L'arme nucléaire destinée à dissuader "toute forme d'attaque stratégique" Les Etats-Unis considèrent que leurs armes nucléaires sont destinées à "dissuader toute forme d'attaque stratégique", y compris conventionnelle, a prévenu le Pentagone dans sa nouvelle stratégie nucléaire publiée jeudi. "Cela inclut l'emploi d'une arme nucléaire, quelle que soit sa puissance, et cela inclut des attaques très importantes de nature stratégique avec l'usage de moyens non-nucléaires", a précisé à la presse un haut responsable du ministère américain de la Défense, expliquant que cette nouvelle approche est destinée à "compliquer la prise de décision" de l'adversaire.

La Russie pour sa part pose un risque "aigu" qui a été "démontré le plus récemment par l'invasion injustifiée de l'Ukraine", selon le document. "L'invasion de l'Ukraine par la Russie souligne que le danger nucléaire persiste et pourrait s'aggraver, dans un contexte géopolitique de plus en plus concurrentiel et instable".