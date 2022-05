La reine Elizabeth II apparaît tout sourire lors d'un concours équestre

Les Britanniques sont rassurés. La reine Elizabeth II est apparue vendredi tout sourire lors d'un concours équestre à Windsor, le Horse Show. Absente de certains événements ces derniers mois comme la cérémonie du discours du Trône en raison de ses problèmes de mobilité. Assise à l'avant d'une voiture, on l'a vu sourire et discuter avec des jockeys, coiffée d'un élégant foulard, se déplaçant avec sa canne.

Un grand soulagement pour les Britanniques

La reine Elizabeth II est ensuite entrée dans la loge royale, sous les applaudissements des autres spectateurs, réjouis de la voir en bonne forme. "Je suis contente qu'elle soit en bonne santé. C'est super de la voir revenir. On dirait qu'elle est immortelle. J'espère qu'elle va rester en vie encore longtemps. C'est une icône, elle est là depuis toujours. On y tient, on ne veut pas la voir partir", raconte une londonienne.

"On a eu beaucoup de bouleversements cette année, elle, c'est la stabilité", a-t-elle poursuivi.

"Je ne m'y attendais pas mais c'est super de voir qu'elle va bien et qu'elle est assez en forme pour aller aux courses de chevaux. Elle est super forte. C'est une battante !" lance un Britannique. Une apparition qui a redonné de l'espoir à ces Britanniques : ils espèrent apercevoir la reine lors des célébrations de son Jubilé de Platine, début juin.