Jubilé d'Elizabeth II : malgré son absence, le soutien inconditionnel des Anglais

Cette fois-ci, Elizabeth II n'honorera pas tous ses engagements pour son jubilé de platine. La monarque fête ses 70 ans de règne à la tête du Royaume-Uni. Ce jeudi, elle saluait la foule au balcon de Buckingham Palace à deux reprises. Ce vendredi se tient la traditionnelle messe à la cathédrale Saint-Paul de Londres, mais aucune chance pour les Anglais d'apercevoir leur reine âgée de 96 ans.

Elizabeth II n'ira pas, a annoncé le palais de Buckingham, qui précise qu'elle aurait ressenti "un certain inconfort" la veille lors de son apparition publique. De plus, elle fait face depuis quelque temps à des soucis de santé, connus du peuple britannique.

Meghan et Harry au rendez-vous

Si son absence à la cathédrale sera assurément remarquée, Elizabeth II peut compter sur le soutien de son peuple. Les Anglais rencontrés par Europe 1 ont fait preuve de bienveillance et de compréhension pour le deuxième jour de son jubilé. "La cathédrale Saint-Paul est très difficile d'accès", estime l'un d'entre eux. "Je sais qu'on aurait adapté les choses pour elle, mais je la comprends. C'est une femme remarquable, mais elle a 96 ans." Une Anglaise fait elle aussi preuve d'indulgence : "Elle a quand même 96 ans. Hier (jeudi), ça a été une grosse journée pour elle. Et elle a sûrement pris cette décision pour de très bonnes raisons."

Les Britanniques pourront toutefois se consoler avec Meghan et Harry, attendus à la cathédrale Saint-Paul. Le couple et leurs deux enfants Archie et Lilibet sont revenus des États-Unis spécialement pour le jubilé.