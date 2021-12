La présence d'Elon Musk dans l'espace provoque des tensions avec la Chine

C'est un véritable appel au boycott. La Chine accuse Elon Musk de mettre en danger sa station spatiale. Et pour cause : deux satellites du milliardaire Elon Musk ont manqué de peu, selon Pékin, d'entrer en collision avec Tiangong, selon un signalement remis au Bureau des affaires spatiales de l’ONU (Organisation des Nations unies). La marque Tesla, très populaire en Chine et propriété d'Elon Musk, pourrait faire les frais de cette nouvelle brouille. Les réseaux nationalistes chinois tirent sur lui à boulets rouges et appellent même au boycott du constructeur automobile.

La raison ? Sa constellation géante Starlink qui entraîne selon elle des risques de collision avec Tiangong et ainsi avec les astronautes chinois.

La Chine dénonce le "non-respect" du droit international de l'espace

Pékin, pour sa part, préfère attaquer directement Washington qui est accusé d'être responsable du chaos qui règne dans l'espace. Zhao Lyjian, porte parole du ministère chinois des Affaires étrangères, évoque une zone d'ombre. "Les Etats-Unis devraient respecter le droit international de l'espace et prendre des mesures immédiates pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent et adopter une attitude responsable pour préserver la sécurité des astronautes dans l'espace", a estimé Zhao Lyjian.

Space X d'Elon Musk a lancé plus de 15.100 satellites qui ont considérablement augmenté la circulation d'objets dans l'espace, risquant de provoquer des accidents comme ceux évoqués par Pékin. La Chine mène seule sa propre course aux étoiles avec plusieurs missions vers la Lune, Mars et même Jupiter.