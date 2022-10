«La partie est finie» : Liz Truss, en très mauvaise posture, tiendra-t-elle jusqu'à Noël ?

Déjà le début de la fin pour Liz Truss ? La Première ministre britannique, arrivée à Downing Street le 5 septembre dernier, a perdu toute autorité sur les élus conservateurs, qui lui reprochent une série de revirements sur son plan économique. Liz Truss est clairement poussée vers la sortie.

"Gérer la succession"

C'est une séquence jamais vue en politique britannique qui a eu lieu sur un plateau de télévision dimanche soir. Seulement six semaines après la nomination de la nouvelle Première ministre conservatrice, un député de son propre camp réclame son départ publiquement. "La partie est finie. Ce n'est plus qu'une question de comment gérer sa succession. Nous devons maintenant mettre en place une transition vers une collaboration entre les talents de Richie Sonnac, Penny Mordaunt et Jeremy Hunt, qui occuperaient les trois positions les plus importantes du gouvernement", a déclaré le député à la télévision.

Un plan économique très critiqué

Deux autres élus conservateurs se sont joints à l'appel de leurs collègues. Liz Truss avait pourtant tenté de calmer la fronde chez les Tories en limogeant son ministre des Finances, en vain. Son parti lui reproche principalement son plan économique, qui a créé la panique sur les marchés financiers. Les revirements humiliants qu'elle a dû opérer et ses piètres prestations devant la presse ces derniers jours ont achevé de miner son autorité. Certains de ses plus proches ministres reconnaissent, anonymement, qu'il ne s'agit plus qu'une question de temps avant la fin du court règne de Liz Truss.