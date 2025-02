La Moldavie achemine du gaz en Transdniestrie avec l'aide de l'UE

La Moldavie a commencé à transporter du gaz acheté avec l'aide de 30 millions d'euros offerte par l'UE vers la région séparatiste prorusse de Transdniestrie. Le volume acheminé n'excèdera pas 3 millions de mètres cube par jour et devrait permettre de garantir l'approvisionnement nécessaire à la région jusqu'au 10 février.

La Moldavie a commencé samedi à transporter vers la région séparatiste prorusse de Transdniestrie du gaz acheté avec l'aide de 30 millions d'euros offerte par l'UE, en pleine crise énergétique depuis l'arrêt des livraisons par la Russie.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La Commission des situations d'urgence a approuvé "une série de mesures après l'apport européen face au chantage énergétique russe", selon un communiqué du gouvernement.

Le volume acheminé n'excèdera pas 3 millions de mètres cube par jour

La compagnie nationale Energocom "va assurer l'acheminement du gaz sur la base de l'accord" établi avec le fournisseur local en Transdniestrie, Tiraspoltransgaz. Le volume n'excèdera pas 3 millions de mètres cube par jour et devrait permettre de garantir l'approvisionnement nécessaire à la région jusqu'au 10 février.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ce territoire d'environ un demi-million d'habitants fait face à des coupures de chauffage, d'eau chaude et d'électricité depuis début janvier. "Du gaz européen commence à alimenter la Transdniestrie, un moment historique", a écrit sur Telegram le ministère de l'Energie de cette ex-République soviétique, parmi les plus pauvres d'Europe.

À lire aussi Fin du transit de gaz russe vers l'Europe via l'Ukraine, la Moldavie en difficulté

Le dirigeant de la région Vadim Krasnosselski, qui la veille avait accusé Chisinau d'entraver l'aide de l'UE, a "remercié" la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour "sa coopération et son efficacité".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Bruxelles avait dévoilé lundi cette aide d'urgence pour "livrer du gaz aux habitants de la Transdniestrie et rétablir leur accès à l'électricité et au chauffage", une première étape avant une enveloppe financière plus importante "dans les prochaines semaines".

Une nouvelle manoeuvre de déstabilisation du Kremlin dénoncée par la Moldavie

La région échappe au contrôle des autorités moldaves depuis une guerre en 1992, après l'effondrement de l'URSS. Le géant russe Gazprom l'approvisionnait gratuitement, pour soutenir les séparatistes face à Chisinau. Mais le 1er janvier, les livraisons de gaz russe via l'Ukraine, qui alimentait notamment la Transdniestrie, ont cessé en raison de l'expiration du contrat de transit entre Kiev et Moscou.

La suite après cette publicité

Gazprom a refusé de recourir à d'autres itinéraires, invoquant un litige financier autour du montant de la dette à régler par la Moldavie, ce que Chisinau conteste.

À lire aussi Ukraine : Washington annonce de nouvelles sanctions contre le pétrole et le gaz russe

Si le reste du pays s'est affranchi du gaz russe depuis l'invasion de l'Ukraine voisine, il recevait toujours une part importante de son électricité via une centrale thermique à gaz située en Transdniestrie. Depuis le début de la crise, il en importe de Roumanie, avec pour conséquence un quasi doublement du prix pour les ménages.

La Moldavie dénonce une nouvelle manoeuvre de déstabilisation du Kremlin, qui voit d'un mauvail oeil le virage pro-européen engagé par la présidente Maia Sandu, au pouvoir depuis fin 2020.