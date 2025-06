«La menace nucléaire iranienne n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui», affirme Jules Torres

Au micro d'"On marche sur la tête", le chroniqueur Jules Torres affirme que la menace nucléaire iranienne n'a jamais été aussi forte vis-à-vis d'Israël. Il rappelle également que mettre à mal le régime de Téhéran est l'un des principaux objectifs de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Une menace qui a atteint un pic ? Israël a mené vendredi des frappes contre l'Iran, soupçonné de vouloir se doter de l'arme atomique, visant un site d'enrichissement d'uranium et tuant de hauts responsables militaires de la République islamique qui a promis de riposter. Une offensive qui intervient alors qu'un nouveau cycle de négociations entre les Etats-Unis et l'Iran sur le nucléaire iranien devait avoir lieu dimanche sur fond de fortes tensions. Les craintes d'une frappe imminente d'Israël grandissaient depuis quelques jours.

"La menace nucléaire iranienne n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui", commente de son côté Jules Torres au micro d'On marche sur la tête. "Il a fait de la menace nucléaire iranienne son objectif stratégique sécuritaire. Et il faut quand même reconnaître qu'Israël est entouré de pays qui dénient son droit d'exister. [...] Et on a bien vu depuis certaines années que son principal objectif, ce n'était pas tant ce qui se passait en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, c'était surtout de mettre à terre le régime des Mollahs."