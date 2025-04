La Grèce renforce ses capacités de lutte contre les incendies avant la saison estivale

Pour prévenir les risques d'incendies, dont la saison démarre officiellement le 1er mai en Grèce, le gouvernement a annoncé mobiliser près de 20.000 pompiers cette année. L'an dernier, le pays avait dû faire face à une série d'incendies meurtriers, dont un immense brasier ayant forcé des milliers de personnes à fuir leur domicile.

La Grèce s'apprête à déployer la force de lutte contre les incendies la plus importante de son histoire pour faire face à une saison à haut risque, a annoncé jeudi le Premier ministre.

Un dispositif inédit

"Nous avons en 2025 le plus grand nombre d'hommes et de femmes dans les services d'incendie", a déclaré Kyriakos Mitsotakis lors d'une visite au ministère de la Protection civile. "Nous devons être préparés au pire scénario possible", a-t-il ajouté, alors que plus de 1.300 incendies se sont déjà déclarés en mars, une période où les agriculteurs grecs brûlent traditionnellement les restes de récoltes.

Plus de 18.000 pompiers seraient mobilisés cette année, a précisé le bureau du Premier ministre. Quelque 300 pompiers provenant de cinq États membres de l'UE seront stationnés en permanence, le dispositif comprenant également 3.700 camions de pompiers et 80 drones de surveillance.

La saison des incendies en Grèce débute officiellement le 1er mai, mais le pays a déjà connu un hiver sec et des températures exceptionnellement élevées à la mi-mars. L'an dernier, la Grèce, qui subit fortement l'impact du changement climatique, a dû faire face à une série d'incendies meurtriers, dont un immense brasier ayant forcé des milliers de personnes à fuir leur domicile et ayant atteint les banlieues d'Athènes avant d'être maîtrisé.