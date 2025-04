Défense : la Grèce signe avec la France la fourniture de 16 missiles antinavires

Article Suggestions

Le ministre grec de la Défense Nikos Dendias a annoncé lundi la signature d'un accord avec son homologue français, Sébastien Lecornu, pour la fourniture de 16 missiles antinavire Exocet. La France et la Grèce avaient signé en 2021 un partenariat stratégique dans la défense et la sécurité, en commandant 24 appareils Rafale puis trois frégates de défense et d'intervention, pour près de 5,5 milliards d'euros.