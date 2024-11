«La France a donné des leçons à tout le monde depuis 40 ans, sans en avoir nécessairement les moyens», lance Thibault de Montbrial

Selon le proverbe, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Et en matière de positionnement sur la scène internationale, il faut parfois moins parler et plus agir. C'est ce qu'avance Thibault de Montbrial. Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/Cenws/Les Echos, le président du CRSI, le centre de réflexion sur la sécurité intérieure est revenu sur l'impact de voix de la France dans la guerre en Ukraine, mais aussi de manière générale. Et il ne mâche pas ses mots.

"Il faut plus agir que parler"

"La France a donné des leçons depuis 40 ans à tout le monde sans en avoir nécessairement les moyens et que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a une telle fracture entre l'Occident et le reste du monde." Et l'avocat de préciser sa pensée, notamment sur les multiples changements de positions de la France sur les sujets internationaux au fil des ans : "Le 'en même temps' dans le champ régalien, ça ne peut pas fonctionner. Il faut avoir des convictions, il faut avoir une colonne vertébrale, il faut avoir des lignes rouges, il ne faut pas trop parler. Ce sont des domaines où il faut plus agir que parler."

Un "manque de hauteur" et de "détermination" qui font défaut à la France, et qui ont "contribué à ce que nous perdions beaucoup d'influence".