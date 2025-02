La cocaïne «pas plus mauvaise que le whisky», affirme le président colombien Gustavo Petro

Lors d'un conseil des ministres retranscrit en direct, le président colombien Gustavo Petro a estimé que la cocaïne "n'est pas plus mauvais que le whisky", et n'est illégale que "parce qu'elle est fabriquée en Amérique latine". Le chef de l'État colombien a aussi estimé que les Américains devaient davantage combattre le fentanyl plutôt que la cocaïne.

La cocaïne "n'est pas plus mauvaise que le whisky" et n'est illégale que "parce qu'elle est fabriquée en Amérique latine", a affirmé le président colombien Gustavo Petro. "La cocaïne est illégale parce qu'elle est fabriquée en Amérique latine, pas parce qu'elle est pire que le whisky", a déclaré Gustavo Petro mardi soir lors d'un conseil des ministres retransmis en direct. "Les scientifiques ont analysé ça. La cocaïne n'est pas plus mauvaise que le whisky", a-t-il insisté.

Les opioïdes pointés du doigt

Le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie a estimé que le trafic mondial de cocaïne pourrait être "facilement démantelé" si cette drogue devenait légale partout dans le monde. "Elle se vendrait comme les vins", a-t-il argumenté.

Selon lui, ce sont les opioïdes de synthèse comme le fentanyl "qui sont en train de tuer" les Américains, "et ça, ce n'est pas fabriqué en Colombie". La Colombie est le plus grand exportateur de cocaïne du monde, avec une production de 2.600 tonnes en 2023, et les États-Unis le principal consommateur, selon les Nations Unies.