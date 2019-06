La benjamine du Congrès américain redevient serveuse le temps d'appeler à relever le salaire minimum

La jeune star démocrate du Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez, a remis vendredi brièvement son tablier de serveuse dans un bar new-yorkais, pour appeler à relever les salaires des employés en partie rémunérés au pourboire. La jeune élue new-yorkaise de 29 ans, entrée triomphalement au Congrès en janvier après avoir battu un baron démocrate de la Chambre des représentants aux primaires, était serveuse dans un bar de Manhattan jusqu'au printemps 2018.

Vendredi, elle a renoué un tablier bleu pendant une heure environ dans un restaurant du quartier du Queens, qui fait partie de sa circonscription, pour soutenir le mouvement pour "un salaire juste" ("One Fair Wage"). "Tout travail a sa dignité, et la façon dont on donne au travail sa dignité c'est en payant les gens ce qu'ils valent, au minimum", a déclaré la jeune femme, qui se décrit elle-même comme "socialiste", armée d'un micro derrière le bar.

Elle a appelé l'Etat de New York à rendre son salaire minimum horaire officiel de 15 dollars obligatoire y compris pour les employés percevant des pourboires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et à relever le salaire minimum fédéral à 15 dollars également, contre 7,25 dollars actuellement.

I was nervous that I may have lost my touch - still got it! That muscle memory doesn’t quit



Now let’s pass #RaiseTheWage and get $15 an hour minimum for every worker in America. pic.twitter.com/FR0ARUB7bd